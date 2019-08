A sikeres gazdasági növekedéshez az agrárgazdaság fejlesztése elengedhetetlen

Belföld

MTI ,

A magyar gazdaság jól teljesít, ebben a mezőgazdaságnak és az élelmiszergazdaságnak is nagy szerepe van, a sikeres gazdasági növekedéshez fejlesztésük elengedhetetlen – mondta Kis Miklós Zsolt, a vidékfejlesztésért felelős államtitkár pénteken Kecskeméten a XX. Mezőgazdasági és Vidékfejlesztési Fórumon.

A rendezvényt az Agrárminisztérium Vidékfejlesztésért felelős államtitkársága támogatásával és fővédnökségével az Aranyhomok Kistérségfejlesztési Egyesület szervezte a 85. Hírös Hét Fesztivál keretében.

Kis Miklós Zsolt – aki a fórum fővédnöke is – a mintegy 1300 milliárd forintos keretösszegű Vidékfejlesztési program aktualitásairól szóló előadásában elmondta: a meghirdetett 74 pályázatból 64-et már lezártak, és idén ősszel, valamint jövőre lesznek még új pályázatok.

Feldolgozóüzemek létrehozását eddig mintegy 113 milliárd forinttal támogatták, kertészeti fejlesztésekre csaknem 80 milliárd forintot biztosítottak, az állattartó telepek mintegy 120 milliárd forintból korszerűsödnek. A fiatal gazdák induló támogatására több mint 15 milliárd forintot fordítottak, turisztikai fejlesztéseket 31 milliárd forintból támogatnak. Környezetvédelemre, környezetkímélőbb gazdálkodásra eddig 270 milliárd forintot biztosítottak, illetve az ökogazdálkodást is majdnem 100 milliárd forinttal támogatták – sorolta az államtitkár.

Felhívta a figyelmet, hogy vannak még nyitott pályázatok, amelyekre most is lehet pályázni. Ezek között említette, hogy több mint 8 milliárd forintot különítettek el tanyavillamosításra, vízellátásra, szennyvízkezelésre. Lehet pályázni öntözésfejlesztésre is, továbbá rövid ellátási láncok, együttműködési lehetőségek kialakítására, borszőlő ültetvények telepítésére is.

Az idén ősszel illetve jövőre megnyitni tervezett pályázatokról szólva megemlítette a minőségi rendszerekhez való csatlakozás támogatását, továbbá, hogy idén ősszel tervezik termelői csoportok támogatását újra meghirdetni.

Kitért arra, hogy Magyarországon több mint száz Leader helyi akciócsoport működik, és több mint 40 milliárd forint keretösszeg áll rendelkezésükre. Az általuk meghirdetett pályázatokra 11 ezernél is több támogatási kérelem érkezett és már több mint 4 ezer támogatási döntés született 16,5 milliárd forint tekintetében.

Salacz László, a térség fideszes országgyűlési képviselője elmondta: Kecskemét ipari létesítményei rohamosan fejlődnek, de a város történelmileg egy mezőváros. Mint mondta, Bács-Kiskun megye mindig is az ország éléskamrája volt, ezt ismerte fel a magyar kormányzat is, amikor a megye székhelyére telepítette a vidékfejlesztési államtitkárságot.

Bogasov István, Kecskemét tanácsnoka elmondta: a fórum célja a térségben élő gazdálkodók pályázati lehetőségekkel való megismertetése, ezért a térség agráriumának fejlődését szolgálja. Felhívta egyben a figyelmet, hogy több mint száz kiállító mutatja be kertészeti termékeit az augusztus 25-ig tartó XXII. Térségi Kertészeti és Élelmiszeripari Kiállításon a Kossuth-szobornál a Hírös Hét Fesztivál keretében.

