Sze­xu­á­li­san zak­lat­hatta, egy al­ka­lom­mal pedig foj­to­gat­hatta is a 30 év kö­rüli ta­ka­rí­tó­nőt a bé­kás­me­gyeri evan­gé­li­kus Sze­re­tet­ház­ban Do­náth László evan­gé­li­kus lel­kész, az MSZP volt par­la­menti kép­vi­se­lője. A Ri­post in­for­má­ciói sze­rint a ta­ka­rí­tónő fel­je­len­tést tett, a sú­lyos ügy­ben el­já­rás in­dult Do­náth László ellen.

– Egy hónapja betegszabadságon van, nem akar beszélni senkivel – mondta az egyik közeli ismerőse a Ripostnak a 30 év körüli takarítónőről, aki feljelentést tett Donáth László ellen.

– Nagyon megviselte az egész. Sokat beszélgettünk az egészről, már két éve megy ez a cirkusz. Senki nem mert lépni, mert nagyhatalmú emberről van szó, ő hozta létre ezt a szeretetházat! Itt idős emberekre vigyáznak, csaknem százra. Úgy hallottam, többeket is zaklatott, főleg a nővéreket, de a fiatalabb takarítókat is. Egy portásnő állítólag azért mondott fel, mert megfogdosta a melleit – tette hozzá az asszony.

– Folyamatosan inzultálta, azóta, hogy két éve munkába állt ott. Rendszeresen odament hozzá félreeső helyeken, az emeleti folyosókon, átölelte, simogatta a fenekét, néha a mellét, egyszer még a nemi szervét is megfogta és szexuális ajánlatokat tett neki! Szegény barátnőm mindig elrohant ilyenkor, egy idő után már szabályosan kerülte azt az embert, ha meghallotta a hangját, elment a közelből! Most azért akadt ki, és tett feljelentést, mert már két kézzel meg is fojtogatta, mert szerinte rossz helyen hagyta a takarítókocsit.

A Ripost úgy tudja, hogy maga az intézmény vezetője beszélte rá végül a feljelentésre a takarítónőt. Megkerestük a Gaudiopolis Békásmegyeri Evangélikus Szeretetház vezetőjét, de nem akarta kommentálni az esetet úgy, ahogy Donáth László sem. A Ripost megkereste a rendőrséget az ügyben, és közölték: „az Ön által megjelölt ügyben a Budapesti Rendőr-főkapitányság feljelentés alapján rendelt el nyomozást szexuális kényszerítés miatt, melyben válaszadásunkig gyanúsítotti kihallgatás nem történt. A folyamatban lévő nyomozásról további információt nem kívánunk adni.”

