Balaton! Fel! Vidék!

Sétáló Botond ,

Lehet-e egy gyászos évfordulót valami új kezdetével ünnepelni? Lehet-e tiszteletet kivívni anélkül, hogy akarnád? Lehet-e a túlzsúfolt fesztiválnaptárba tartalmas programmal bekerülni a kitalálást követő három hónap szervező munkájával a startig? Tyúk vagy tojás? Kérdések, amelyek szinte megválaszolhatatlanoknak látszanak, de a ma kezdődő kővágóörsi Kőfeszt mégis választ adhat mindegyikre.

A gyászos évforduló tegnap volt, hiszen 2009. augusztus 7-én hunyt el a legendás énekes, színész, grafikus, rajztanár – Cseh Tamás. Az emlékére összeállított emléknap (Kerner Gáborral Dresch Mihállal, Borbély Mihállyal, Tintér Gabriellával, Kátai Zoltánnal, Pumával, Havasréti Palival, Hegyi Zolival) egyben a Káli-medence történetének legizgalmasabb fesztiváljának ígérkező, Kőfesztnek a kezdete. Nem titok, hagyományteremtés a szándék: visszahozni azt a kulturális pezsgést, amely az 1980-as, 1990-es években jellemezte ezt a térséget, Kővágóörssel a központban. A program sokat ígér (www.kofeszt.hu), Cseh Tamásnak is tetszene, ő is gitárt ragadna, a vendéglők felkészültek, sátrazni is lehet, és a településre sem engedik rá a szervezők a gépkocsiforgalmat, öt percre a falu központjától önálló parkolót alakítottak ki, egy napra kevesebb díjat kérve, mint a fővárosban 2 óra tarifája…

Tiszteletet nem kértek, de a helyiektől megkapták. Nem volt (amitől tartottak) gáncsoskodás, nem volt rémhírterjesztés, és tulajdonképpen még támogatást is élveztek. Ez több, sokkal több, mint amit reméltek.

Hogy sok vagy kevés három hónap egy fesztivál létrehozására a nulláról, arról bizonyára ahány fesztiválszervező, annyi válasz. Maradjunk annyiban: irtózatosan kevésnek tűnik, de… De ha fejben egyben van, tudod, hogy mit akarsz, tudod, hogy kiket milyen hívószóval érsz el, akkor semmi sem lehetetlen.

Tyúk vagy a tojás? Erre nem én fogom megadni a választ…

De arra igen – jövő heti tudósításomban -, hogy milyen volt az első Kőfeszt, lesz-e értelme a másodiknak, és kerülhet-e nemes helyre a zsúfolt fesztiválnaptárban. Hogy jövőre már bekopogtathassak a szervezőknél, egy Sétáló Botond- és olvasói találkozó ötletével…

Talán engem is meghallgatnak majd.