Berki kampányát Fásy Ádám támogatja

Úgy tűnik, Berki Krisztián egyre több embert állít maga mellé a főpolgármester-választás hajrájában. Az üzletember-celeb-jelölt Fásy Ádámmal közösen jelentkezett be egy rejtélyes Facebook-üzenetben – számolt be róla a Ripost.

Berki arra buzdítja a szavazókat, hogy csütörtök reggel ugorjanak el a Fehérvári úti vásárcsarnokhoz, ahol vele és a mulatóskirállyal is találkozhatnak. Ráadásul Fásy Ádám ajándékkal készül az érdeklődőknek.

„Budapesti vagyok és fontos nekem, hogy ki irányítja ezt a fantasztikus várost” – mondta a lapnak Fásy Ádám. „Természetesen Tarlós István az, akit szívesen látnék továbbra is a főpolgármesteri székben, hiszen a főváros folyamatosan fejlődik és egyre élhetőbb az ő keze alatt, de számításba veszem Berki Krisztiánt is. Ennek egyszerű oka van: nincs más komolyan vehető jelölt. Ismerem Krisztiánt és tudom, hogy komolyan gondolja, amit mond, és képes is kivitelezni, bármi áron” – tette hozzá a mulatóskirály.

