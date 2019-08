Buda vs. Pest: 5 érv, hogy melyiket válaszd, ha most lakást vásárolsz!

Belföld

Síkság vagy dombság? Buli hajnalig vagy madárcsicsergés pont hajnaltól? A főváros Duna által kettészelt két része között ég és föld a különbség. De ez így van jól, hiszen mi magunk sem vagyunk egyformák. Összeszedtünk néhány – triviális és kevésbé ismert – szempontot mindazok számára, akik lakásvásárlás előtt állnak. Személyes élmények, eltérő preferenciák és egy profi ingatlanos is segítségünkre volt.

Büntetőpárbaj 3 mp-ben

Ha az ember – függetlenül a pénztárcájától – rövidre akarja zárni magában a két városrész vetélkedését, villámjelzőkkel és állításokkal eldöntheti a csatát. Amelyikből több átjut a személyes gólvonalon, az nyer. Összeszedtünk 5-5 pozitívumot, amelyek segíthetnek a kérdésben. Hiszen fő a helyes szemlélet.

Buda előnyei

Biztonság

Családias hangulat, még a nagyobb boltokban is meg fognak ismerni egy idő után

Panoráma, panoráma és panoráma

Nyugalom, amit akár egy pár perces utazással felválthat a dübörgő belváros lüktetése

Értékálló befektetés, hiszen Budán lakni mindig világnézet lesz

Pest előnyei

Minden egy helyen van. Pont

Folyamatos lehetőségek nyílnak a belső kerületek élénk, nemzetközi áramlata által

Egyre több városrész esik át rehabilitáción, a piac sok kerületben izgalmas jövőképpel kecsegtet

Nagyobb és színesebb a választék, könnyebb megtalálni az „igazit”, akármekkora a büdzsé

A polgári életérzés és a századfordulós „romantika” lépten-nyomon elérhető

De fordítsuk komolyra a szót…

Jécsák János, a Városi Ingatlaniroda prémium ingatlanértékesítője nemcsak a munkájából, de a személyes életéből adódó tapasztalatait is megosztotta velünk. A szakértő elmondta, jelenleg a pesti lakások tekintetében elsősorban a nagy négyzetméterű, két lakásra osztható, teljesen felújítandó ingatlanokra van nagy kereslet. Ennek oka, hogy a rövid távú béreltetés jelentős bevételt biztosít a tulajdonosok számára. „Emellett a befektetők keresik a beépíthető belvárosi tetőtereket is, mivel ez az egyetlen lehetőség új lakások kialakítására a műemlékvédett épületek tengerében” – fűzte hozzá a szakember. (Fotó: Sebastian Herrmann , Unsplash )

Jécsák a budai területekkel kapcsolatban is megosztotta szakmai észrevételeit, elmondása alapján a budai oldalon, azon belül is a XI. kerületben a kisebb lakásokat inkább az egyetemekre és főiskolákra járó diákoknak keresik a szülők. Ennek oka, hogy nagyon megemelkedtek az albérlet árak, és a vásárlók inkább hitelt vesznek fel a meglévő önerőhöz, amelyből végül egy 1+1 vagy 1+2 fél szobás lakást kívánnak venni. A családok ezeket szobánként tovább béreltetik, az így befolyó bevételből pedig fizetik a havi törlesztőrészletet. A II. kerületi családi házak kerttel rendelkező házrészei, lakásai szintén keresettek, elsősorban a zöld környezet és a jó levegő miatt. A változatos domborzati viszonyok sok ember számára optimális otthont jelentenek.

Az ingatlanértékesítő végül személyes tapasztalatait is szívesen átadta: „Budafoki lakosként azt látom, hogy évtizedek óta ezt a kerületet is szívesen választják a belvárosi lakást eladó és családot vállaló fiatalok. Hiszen pénzzé tett ingatlanjukért cserébe egy kis zöld kertrésszel és garázzsal rendelkező házrészt is kaphatnak, tágas terekkel jó közlekedéssel és infrastruktúrával. Otthont, ahol kerékpározhat a gyermek az udvarban, lehet medencéje és háziállatai is, a szülők pedig kiélhetik a kertészet iránti szenvedélyüket. És ugye az sem mellékes, hogy nem kell a parkolással sem küzdeni…” (Fotó: Maggie Zhao, Pexels )