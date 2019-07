Budapest fürdőnagyhatalom: Egymillióval nőtt a látogatók száma

Extra

Budapest igazi fürdőnagyhatalom, nincs ugyanis még egy főváros a világon, amely alatt ennyi gyógyforrás lenne. Ráadásul 2010 óta a legtöbb fürdő megújult vagy kibővült, aminek köszönhetően a látogatószám tavaly már a 4,5 milliót is elérte.



Budapest a fürdők városa. 118 gyógyforrással rendelkezik, ami világszinten is egyedülállónak számít. Mindezt a szerencsés földrajzi adottságoknak köszönhetjük, ugyanis a Duna alatti törésvonalnál találkozik az Alföld és az Északi-középhegység, aminek következtében számos barlangrendszer alakult ki.

– Már a kelták is kincsként tekintettek a forrásokra, a fürdőzés történetében az első aranykort mégis a rómaiak letelepedése jelentette. Óbuda területén tizenöt fürdőházat építettek, a szórakozás mellett ott vitatták meg a fontos társadalmi, politikai kérdéseket. Hamar megérezték a víz jótékony hatását, így a katonáknak és a lovaknak kötelezővé is tették a gyógyfürdőzést. Sőt a második aranykorban, a XII. században a mai Lukács fürdő helyén nyílt meg az első ispotály, ami a kórház elődje. Úgy gondolom, hogy ez sem lehet véletlen – kezdte a Lokálnak Czinege Szilvia, a Budapest Gyógyfürdői Zrt. értékesítési és marketingigazgatója.

– A harmadik aranykor a török megszállás idején volt, akkor épült a Rudas és a Király Gyógyfürdő. Csodával határos, hogy ezek a négyszáz-ötszáz éves létesítmények a mai napig üzemelnek. A Gellért és a Széchenyi a XX. század elején nyerte el végső formáját, ami a negyedik aranykort is jelentette – mesélte.

A fent említett történelmi műemlék fürdőkre természetesen az idelátogató turisták is nagyon kíváncsiak, tavaly a napijegyet vásárlók több mint 90 százaléka volt külföldi. A főváros azonban a helyieknek is szeretne kedvezni, ezért indult el 2014-ben a kisebb, családok számára is ideális fürdők fejlesztése, gondoljunk itt a Dandár, a Csillaghegyi, a Palatinus és a Paskál strand fürdővé alakítására vagy épp a frissen átadott és felújított Pesterzsébeti gyógyfürdőre. – A fejlesztéseknek köszönhetően az elmúlt öt évben a látogatók száma egymillióval növekedett, így az összlátogatószám tavaly már a 4,5 milliót is elérte. Nem túlzás azt mondani, hogy a fürdők történetében elérkezett az ötödik aranykor – tette hozzá a marketingigazgató.

A gyógyvíz jótékony hatásai

Elsősorban mozgásszervi megbetegedésekre jelent gyógyírt, hiszen erősíti a csontokat, ellazítja az izmokat, és regenerálja a sejteket. Ráadásul a test mellett a szellemet is felfrissíti, a bőrön át felszívódva az idegrendszerünkig hatol, így a mentális állapotunkat is javíthatja.

Imádják a turisták a budapesti fürdőket

A történelmi műemlék fürdők igazi kuriózumnak számítanak a külföldiek számára, hiszen legtöbbjük hazájában nem találhatók ilyenek, illetve számos helyen csak múzeumként látogathatják azokat, anélkül hogy használhatnák. Nálunk bárki részt vehet időutazásban, és úgy fürdőzhet, mint egy több száz éve élt nemes.

Új fürdő épülhet a Józsefvárosban

Strand- és gyógyfürdő épülhet Budapest VIII. kerületében, a koncepciótervek szerint a mintegy tízmedencés fürdő egyidejűleg félezer ember befogadására lenne alkalmas. A szakvélemények szerint a volt józsefvárosi pályaudvar alatt 1300-1400 méter mélyen 70-72 Celsius-fokos víz található, amelynek összetétele megegyezik a Széchenyi és Paskál fürdő alatt lévő vízével. A beruházás előkészítési munkáihoz a kormány 200 millió forint támogatást biztosít.

Aranyszabályok a fürdőzéshez

– Tartsuk tiszteletben a fürdőetikettet: zuhanyozzunk, mielőtt a medencébe lépünk, és soha ne menjünk betegen fürdőzni.

– Érdemes használni a sószobát – a sóterápia a légúti problémák kezelésében is hatásos lehet.

– A szauna szebbé teszi a bőrt.

– Minél magasabb a víz ásványianyag-tartalma, és minél melegebb, annál rövidebb időt töltsünk benne.

– Óvjuk ékszereinket: az ezüst ékszerek elszíneződhetnek, ezért vegyük le azokat.

