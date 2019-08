Budapest, te csodás!

Extra

A magyar főváros a külföldi és a belföldi turisták számára is vonzó úti cél. Bárki, aki erre jár, hamar arra a következtetésre jut, hogy milyen szerencsés az, aki itt él. Budapestiként a rohanó hétköznapokban azonban gyakran elfelejtünk megállni egy pillanatra, hogy megcsodáljuk városunkat.

A budapesti turizmus teljesítménye 2010 óta töretlenül nő. A tavalyi év ráadásul rekordév volt a főváros vendégforgalmában, amelyben fontos húzóerő volt a belföldi vendégszám és a vendégéjszakák növekedése – közölte korábban a Budapesti Fesztivál- és Turisztikai Központ (BFTK) az MTI-vel. 2018-ban 4,5 millió vendég érkezett hozzánk, köztük 670 ezer belföldi turista, akiknek a száma a korábbi évekhez viszonyítva közel tízszázalékos növekedést jelentett. A rekordévet követően, a BFTK az idei évre is nagy várakozással tekintett, hisz 2019-ben Budapest Európa Sportfővárosa, ráadásul az European Best Destination – Legjobb európai úti cél 2019 szavazáson is az első helyen végeztünk. Több mint fél év távlatából a várakozásuk beigazolódni látszik, a sportfővárosi szezon ugyanis óriási siker, a legtöbb szálloda és fürdő pedig egész nyáron telt házzal üzemelt. Budapest azonban nemcsak turistaként, hanem helyi lakosként is csodálatos hely. A Lokál összeállított három útvonaltervet, amelyek közül bárki kiválaszthatja a számára legszimpatikusabbat.

Romantika a városban Feneketlen-tó – Kiváló randihely

Füvészkert – Csendes pihenő mesés környezetben a város szívében

Belépő: 1200 Ft

Zugligeti Libegő – Ahonnan csodás kilátás nyílik Budapestre

Belépő: 1200 Ft Szerezzen élményeket a családnak

Csodák Palotája –Ahol kicsiknek, nagyoknak leesik az álla

Belépő:

Gyerek/diák/nyugdíjas – 2800 Ft

Felnőtt – 3600 Ft

Mesemúzeum – Ahol bárki mesehős lehet

Belépő:

Gyerek – 400 Ft

Felnőtt – 600 Ft

Margitszigeti Vadaspark – Itt őshonos vízi- és ragadozó madarakkal, szarvasokkal, nyulakkal és pónikkal találkozhatunk.

Belépő: ingyenes

Orczy kalandpark – Ügyes, sportos, mozgékony családoknak ajánljuk

Belépő:

Gyerek – 3000 Ft

Felnőtt – 4000 Ft

Kísérő – 500 Ft

Ha megidézné a múltat

Szépművészeti Múzeum – Mindig jó ötlet

Belépő: 2800 Ft

Sziklatemplom – A Gellért-hegyen található, ha van kedvünk utána a Citadellára is felsétálhatunk



Széchenyi Fürdő – Élvezze ki a gyógyvíz jótékony hatásait

Belépő: 6000 Ft