Caramel: Kell, hogy kettesben romantikázzunk

Extra

Kiss Nóra ,

Caramel és felesége, Szilvi hosszú évek óta alkotnak egy párt, szerelmük pedig csak egyre erősebb. Az énekes igyekszik a családi együttlétek mellett néhány romantikus pillanatot is megélni feleségével, aki férje dalait is őszintén véleményezi.

Caramel és Szilágyi Szilvi évek óta boldog házasságban él. Szerelmük gyümölcse, az ötéves Szofi betegsége pedig csak még közelebb hozta a párt egymáshoz. — Az elmúlt időszakban még szorosabb lett a köztünk lévő kötelék. Már évek óta együtt vagyunk, de a kapcsolatunk ugyanolyan jól működik, mint az elején. A közös családi élmények mindkettőnk számára ajándékpillanatok, de olykor nekünk is szükségünk van arra, hogy kettesben romantikázzunk. Fontos, hogy ne csak szülőként, hanem társként is együtt tudjunk működni — kezdte Caramel a Lokálnak. Az énekes életében pedig felesége nemcsak a magánéletben, de a munkájában is hatalmas segítség.

— Folyamatosan próbálok lavírozni a munka és a család között, és úgy érzem, ez sikerül. Persze a mi szakmánk olyan, hogy nem tudunk soha teljesen kikapcsolni. Folyton jegyzetelek, mert bármikor jöhet egy olyan ötlet, amiből aztán sláger lehet. A kész dalt vagy részletet pedig Szofi és Szilvi véleményezi először. Ők igazán őszinték, és azt is megmondják, ha adott esetben nem tetszik nekik. Kívülállóként van, hogy sokkal jobban hallják a hibákat vagy az erősségeket, mint én — mondta a 37 éves énekes, aki idén a Petőfi Zenei Díj jelöltjei között szerepel.

— Sose jelöltek még erre a díjra, ezért ez különösen nagy megtiszteltetés számomra. Izgatottan várom az augusztus 20-i gálát a Strand Fesztiválon, ahol kiderül, hogy ki a győztes. Engem ezek az elismerések mindig csak ösztönöznek és megerősítenek abban, hogy amit csinálok, az szakmailag is egy értékes dolog. Persze a legfontosabb számomra a közönség visszajelzése — tette hozzá Caramel.

További cikkek: