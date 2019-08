Családbarát magyarok: vidám gyerekzsivaj töltse be az országot

Extra

Lokál ,

Az elmúlt időszakban külföldi és magyar kutatások is bizonyították: Magyarország nagyon családbarát ország, ahol a kormány mindent megtesz a jövő nemzedékéért. A családvédelmi akcióterv világviszonylatban is páratlanul nagyvonalú és sokoldalú lehetőséget nyújt.

A magyar kormány óriási erőfeszítéseket tesz annak érdekében, hogy Magyarország még ennél is jobban családbarát ország legyen. A törekvések pedig úgy tűnik remekül beválnak, hiszen az elmúlt hónapokban két felmérésben is – ami a családosok támogatását vizsgálja – az élen végeztük. A Kopp Mária Intézet a Népesedésért és a Családokért (KINCS) vizsgálata szerint, világviszonylatban is a legjobbak vagyunk. Kutatásuk során a családok lakhatásának segítését, az adózást, a családi pótlékot, az anyasági, a csecsemőgondozási ellátásokat, valamint a szülési, és gyermekgondozási szabadságokat vizsgálták. Mindegyikben az élen járunk így az EU 28 tagállama, illetve további 17 európai ország közül az első helyen végeztünk.

Egy másik kutatásban az UNICEF pedig a világ 41 leggazdagabb országát vette számba. Itt Magyarország az anyák szülői szabadságát illetően szinte mindenkit megelőzött, másodikként végeztünk.

Király Nóra, a Fiatal Családosok Klubjának (Ficsak) elnöke szerint is különleges gondoskodásról tesz tanúbizonyságot a kormány családvédelmi akcióterve. – Úgy hiszem, a gyermekek születésének ösztönzése és a családok helyzetének megerősítése – a személyes vonatkozásokon túl – nemzeti sorskérdés. Világviszonylatban is páratlanul nagyvonalú és sokoldalú ez a lehetőség. A 7 pontos intézkedéscsomag az eddigi legnagyobb kiszélesedést hozta, hihetetlen esélyt kínálva azoknak a fiataloknak, akik családalapítás előtt állnak és azok számára is, akik szeretnének nagyobb családban, több kisgyermeket nevelve élni – kezdte a Ficsak elnöke, aki szerint különles üzenet a kormány intézkedése.

– A fiataloknak érdemes bízni a jövőben, mert nincsenek egyedül álmaik megvalósításakor. A támogatások biztonságérzetet kínálnak, bátran belevághatnak a családalapítás izgalmas, szép időszakába. A cél az, hogy minden vágyott gyermek megszülethessen, és hogy vidám gyerekzsivaj töltse be ezt az országot, hisz most már mindenki számára nyilvánvaló, hogy Magyarországon érték a család és a gyermek.

Családok tízezreinek lehet könnyebb

A családvédelmi akcióterv július 1-jei indulása óta már több mint húszezren igényelték valamelyik támogatási formát. Novák Katalin, az Emberi Erőforrások Minisztériumának család- és ifjúságügyért felelős államtitkára nemrég arról beszélt a Magyar Hírlapnak, a céljuk, hogy ott segítsenek, ahol szükség van rá. A fiatalok esetében az önálló életkezdéshez, a családoknál további gyermekek vállalásához járulnának hozzá. A babaváró támogatási szerződésből eddig több mint kilencezret kötöttek, az igénylők túlnyomó része a maximális, tízmillió forintos összeget kérte. A nagycsaládosok gépkocsivásárlásához nyújtott állami segítséget csaknem tízezren igényelték. Ugyancsak népszerű a jelzáloghitel-elengedés, ezzel a lehetőséggel szintén sokan élnek. Eddig majdnem tizennégyezer kérdést válaszoltak meg a családvédelmi akciótervvel kapcsolatban a 1818 kormányzati ügyfélvonal munkatársai.

Novák Katalin a szigetmonostori bölcsődében nemrég elmondta, hogy a kormány pályázati támogatásával újabb férőhelyek létesülnek a Pest megyei települések önkormányzati fenntartású intézményeiben. A támogatás mértéke új bölcsőde építése esetén akár 480 millió forint is elérhető. A pályázatokat az allamkincstar.gov.hu oldalon lehet beadni, és hozzávetőlegesen 300-350 új férőhely kialakítását várja a fejlesztéstől a kormány.

