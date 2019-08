Csalók vadásznak az albérletkeresőkre

Belföld

Az albérletes csalók kihasználják, hogy óriási kereslet van az ingatlanokra, de sokat tehetünk azért, hogy ne verjenek át minket. A Lokál összegyűjtötte a leghasznosabb tippeket.

Beák Attila ingatlanszakértő szerint magára valamit is adó ingatlanos nem kávézóban várja az ügyfelét.

– Egy komolyan vehető szakember vagy saját irodát tart fenn vagy egy iroda alkalmazásában áll, ahol fogadhatja az ügyfeleket. Ha az ingatlanos nem fogad minket az irodájában, érdemes felkeresni a megnevezett céget, hogy ellenőrizzük, valóban alkalmazásban áll-e ott a magát szakembernek kiadó ingatlanügynök. Különböző szervezetek, például a Magyar Ingatlanszövetség felügyeli a szakmát, ott lehet ellenőrizni, hogy az illető szerepel-e a taglistán – figyelmeztetett a körülményekre Beák Attila, aki a Magyar Ingatlanszövetség elnökségi tagja.

– Egy jól és teljesen megírt bérleti szerződés nem fél oldal, ha ilyen rövid irománnyal érkezik valaki, az általában gyanús. Nagyon fontos, hogy mindig pontosan legyen rögzítve az ingatlan bérlésének hatálya, a fizetés összege, határideje, módja. Ezenkívül a különböző javításra, pótlásra vonatkozó kötelezettségeket is érdemes tételesen rögzíteni. Lehetőleg az irodában, ellenőrzött körülmények között adjuk át a kauciót, az első havi bérleti díjat a bérbeadónak, de még ennél is fontosabb, hogy soha ne fizessünk anélkül, hogy arról átvételi elismervényt vagy számlát kaptunk volna. A bérleti szerződésben is szerepelnie kell ennek az összegnek, de ezenkívül is szükséges kiállítani egy olyan dokumentumot, ami igazolja, hogy pénzt adtunk át – tette hozzá Beák Attila.