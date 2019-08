A minap több cikket is lehetett olvasni, főleg a jobboldali és kormánypárti sajtóban Donáth László ügyében. Előre leszegezném, hogy jómagam abszolút liberális beállítottságúnak vallom magam, a jelenlegi kormány a lehető legtávolabb áll a nézeteimtől, sőt szégyennek tartom, hogy ők vannak hatalmon… de ez egy hosszabb téma. Ezt csak azért emelem, ki, hogy egyáltalán nem szeretném, ha politikai oldalról foglalkozna bárki is ezzel a szégyenletes témával. Olvastam a cikkeket a molesztálásokkal kapcsolatban, egyből kirázott a hideg és úgy érzem, ezzel a vallomással tartozom azoknak akiket éveken keresztül zaklatott és molesztált, de nem utolsó sorban magamnak is.

Szeretnék anonim maradni, ugyan már nem dolgozom a Gaudiopolisban, de még a mai napig tartok attól, hogy a befolyásával élve hátrányos helyzetbe hozhat engem a “lelkész úr”.

Az eddig megírt “vallomásokat” teljes mértékben meg tudom erősíteni. Nem egyszer magam is láttam – nem csak átéltem – , hogy benyúl a nők/lányok pólója alá a mellüket megfogja, volt akit a nem szervénél simogatott. Ugyan a hírekben szereplő állításokkal ellentétben én sem fiatal, sem pedig vékony nem vagyok, engem is csókolt meg erőszakkal, fogdosott és simogatott. Az intézményben gyakorlatilag 95%-ban csak női alkalmazottak voltak, az a 2-3 férfi aki ott dolgozott teljesen szemet hunyt efelett, sőt az egyik karbantartó szintén molesztált és megfenyegetett egy nővért. Mindenki tudta, de senki nem tett semmit. Segítséget sem az egyházközség tagjaitól – holott ott is teljesen nyilvánvaló tény volt ez- sem pedig a vezető beosztásban lévő nőktől sem kaptunk. Ugyan az intézményvezetőket sem kímélte, folyamatosan alázta őket szóban, durva szavakat használt velük szemben. Egyetlen kivétel volt: az intézmény jogásza, akinek fia is született a “lelkész úrtól”, őt a nevére is vette. Nem ez az első házasságon kívüli gyermeke, ezt is mindenki tudta, azonban csak a jogtanácsostól származó lett szintén Donáth vezetéknevű.

Volt olyan, hogy a fiatalabb nővéreket “kurvácskáimnak” hívta, és valóban, ahogy meghallottuk, hogy megérkezett, mindenkinek görcsbe rándult a gyomra: kinek azért, hogy most vajon miért fog vele ordibálni, kinek pedig azért, hogy vajon ő lesz e a mai áldozata a szexuális éhségének.

A korábbi vallomásokban megemlítették, hogy azt sújkolta belénk, hogy kiváltság itt dolgozni, ezt főként a fiatalok, de az idősebb kollégák is “bevették”. Gaudiopolisosnak lenni kitüntetés volt. Voltak olyan pletykák, hogy az intézményvezetőség jutalmakat utalt ki bizonyos dolgozóknak, akiket erre méltónak találtak, de nekik adományként vissza kellett fizetni egy a tulajdonában álló alapítványnak. Így mosták a pénzt.

Azóta is nap mint nap látom, hogy ápolókat, takarítókat keresnek, ugyanis ilyen körülmények között senki nem tud ott dolgozni huzamosabb ideig.

A lakók közül többen vannak akik istenként tisztelik, semmilyen körülmények között nem hinnék el ezeket a dolgokat – még ha látnák sem. Viszont van egy réteg, aki biztosan tudja, meg is veti ezért ezt az embert, de ahogy az előttem szólók írták: hogyan és hova lépjenek 70-80-90 évesen tovább? A hozzátartózók közül is sokan tudták, hogy egy zsarnok, ezért nem is vegzálták a nővéreket, ha a túlhajszolás miatt mulasztottak.

Politikai szempontból pedig annyit muszáj vagyok hozzátenni a történethez, hogy egyáltalán nem érdekel, hogy ki mikor hol volt képviselő, hogy jelenleg a lánya a momentumban tag, hiszen attól valaki nem lesz rossz ember, hogy az édesapja ilyen. Aki azt hiszi, hogy ez a politika miatt robbant ki, az nagyon téved. Sajnálatos összefüggés, hogy a család politizált is, de Donáth László nem azért ilyen, mert köze van/volt a politikához, hanem azért mert egy beteg ember. Felháborítónak tartom, hogy a mai napig aktívan részt vesz az ott dolgozók életében, az egyházközség élén áll és remélem, hogy végre elindul a lavina és elnyeri ez az ember a méltó büntetését.

Bízom abban, hogy nem csak én leszek egyedül, aki ír Önöknek ebben a témában. És kérem, az utolsó bekezdést is hagyja benne a cikkben” – mutatja be a levelet a Ripost.