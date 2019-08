Danis Lídiának a család az első

Extra

Danis Lídia az Aranyélet című sorozattal robbant be a köztudatba. Ott a keménykezű Jakab Erika főhadnagyot alakította, akinek a személyisége a való életben nem is állhatna távolabb tőle. Lídia ugyanis egy visszafogott, mosolygós színésznő, aki számára a család az első.

Imádja a vidéki létet Danis Lídia, aki a Családvarázs legfrissebb epizódjában mesélt a mindennapjairól.

“Az egész életemet úgy alakítottam, hogy a gyerekemnek a legjobb legyen. Ezért költöztünk vidékre, és nem a Vígszínházzal szemben lakunk. Mindig is az volt bennem, hogy vidéken, falun van az élet igazsága. Azt gondoltam, hogy nekem ez kell, és megcsináltam. Sőt, most nyáron tudatosan úgy csináltam, hogy minden munkát visszapasszoltam. Most eljött az az idő, hogy későn kelünk, későn fekszünk, sütünk, főzünk, ülünk a kertben, megyünk a Balatonra, és a lényeg, hogy együtt vagyunk” – kezdte a színésznő, aki szerint kisfia kiköpött apja.

“Nagyon jófej, de elég határozott, olyan mint az apja. Érzékeny, vagány, de egy kemény tízéves pasi. Sokszor azt érzem, hogy nem jól csinálom, de hogy valójában milyen anya vagyok, azt csak ő tudja megmondani – árulta el Lídia, aki a család szeretetét otthonról hozza. Mint mondja, szüleitől olyan útravalót kapott, amit nem pénzben kell mérni.

“Olyan helyről jövök, ahol nem evidencia a jólét, vagy az, hogy én színésznő vagyok. Édesanyám nagyon komoly érzelmi intelligenciát, empátiát, az emberek szeretetét, és egy csomó más bölcsességet adott át nekem és a két nővéremnek, akikkel szintén nagyon jó a kapcsolatom, majd minden nap beszélünk, imádjuk egymást.

