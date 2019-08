Donáth Anna is zaklathatott

Belföld

Lokál ,

Apja, Donáth László ex-MSZP-s képviselő, evangélikus lelkész után most lányát, a Momentum európai parlamenti képviselőjét, Donáth Annát is szexuális zaklatással vádolják. A Ripostnak írt levelében egy diáklány állítja: iskolai gyakorlatra jelentkezett a szeretetházba, ahol állítása szerint Donáth Anna, másnaposan, szexuális ajánlatot tett neki.

„Két éve, középiskolásként a szeretetházat választottam az érettségihez előírt önkéntes munka teljesítésére. Ötven órát kellett volna ott eltöltenem, de ebből talán tízet, ha letöltöttem két nap alatt. Sokat gondolkoztam leírjam-e a tapasztaltakat, mert sajnos én is érintett vagyok zaklatás tekintetében. Engem nem Donáth László, hanem a lány, az Anna talált meg. Két éve, pont a Sziget-fesztivál idején kezdtem egy hétfői napon” – írta a Ripostnak a nevét elhallgató diáklány, aki levelében arról is beszámolt, hogy Donáth Anna és barátai többszörös is a szeretetházban töltötték az éjszakát egy-egy esti tivornya után. Az ajánlatra egy ilyen alkalommal került sor.

„Egy hátsó, üresen álló szobát kellett kitakarítanom, ahol Annáék töltötték az elmúlt napokat. Itt talált meg Anna, aki ajánlatot tett nekem. Nem részletezem, de rám támadt! Egy idős bentlakó, aki valahogy arra tévedt, mentett ki.

Ő kísért be Donáth Lászlóhoz, akinek beszámoltam a történtekről. Annyi történt, hogy lányát hazaküldte, engem meg arra kért ne beszéljek a történtekről. Aláírta az ötven órát és elküldött – írja levelében a Donáth Annát, a Momentum alelnökét, EP-képviselőjét zaklatással vádló lány.

A momentumos apja ellen már nyomoznak Közel egy hete látott napvilágot az a hír, ami szerint Donáth László, volt MSZP-s képviselő szexuálisan zaklatta és fojtogatta az egyik kollégáját abban a budapesti szeretetotthonban, ahol lelkészként dolgozik. Azóta egy másik áldozata is jelentkezett, a rendőrség pedig megerősítette: Donáth László lelkész zaklatási ügyében nyomozást folytatnak június óta.

További cikkek: