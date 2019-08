Donáth Anna tovább hallgat apja kínos zaklatási botrányáról

Belföld

A TV2 Tények című hírműsora Sopronban egy sajtótájékoztatón kérdezte Donáth Annát apja egyre kínosabb zaklatási botrányáról. A Momentum európai parlamenti képviselője zavaros magyarázkodásba kezdett, Donáth László ügyéről pedig egyre megdöbbentőbb részletek látnak napvilágot.

A Tények újabb részletet közölt abból az interjúból, amelyet Donáth László egyik áldozata adott. A férfi szerint Donáth szinte vadászott a vékony, fiatal női dolgozókra – számol be az Origo.

“Sopronban vagyunk, a soproni jelöltekről beszélünk, és amúgy minden hírt a felől kérdezzék meg, akiket a hír érint. Ehhez a hírhez semmi köze a soproni jelölteknek” -válaszolta a TV2 Tények című műsorának kérdésére szó szerint Donáth Anna, figyelmen kívül hagyva, hogy ő nem soproni jelölt és a Tények éppen azért kérdezte,mert a hír őt érinti – írja a lap.

Természetesen nem önmagában azért, mert Donáth László az apja, hanem azért, mert a korábbiakban minden alkalmat kihasznált, hogy megszólaljon a szexuális zaklatások és a MeToo mozgalom kapcsán. Ezért is lenne elvárható, hogy akkor se bujkáljon és meneküljön hallgatásba, ha közvetlen családtagját vádolják kiszolgáltatott helyzetben lévő emberek elleni szexuális visszaéléssel. Donáth Anna két hónappal ezelőtt még teljes mértékben elutasította a szexuális zaklatások minden formáját. Egy alkalommal még arról is beszélt a momentumos politikus, hogy kifejezetten zavarja, ha idősödő politikusok összesúgnak mögötte, milyen jól néz ki. Az ifjú politikust az is mélységesen felháborította, hogy egy televíziós műsorba rendszerint nem a téma miatt, hanem azért hívták, mert fiatal nőként a nézők számára eladhatóbbnak tartották. Nem maradt ki a beszélgetésből a MeToo-kampány sem, amiről a momentumos politikusnak akkor még igencsak karakteres véleménye volt. „A MeToo-mozgalom azért fontos, mert rávilágított a szexuális zaklatás témájára”- és ennél is mélyebbre ásott a témában, aláhúzva, hogy nem lehet egyértelműen definiálni a zaklatást, mert annak határa minden embernél máshol van. „Onnantól kezdve, ha valaki a komfortzónámba belép, én erre azt mondom, hogy ez sok, a másik pedig erről nem vesz tudomást, az a zaklatás” – mutatta az irányt két hónappal ezelőtt a momentumos politikus – közli az Origo.

A portál beszámolója szerint Donáth Anna azért is duplán érintett az ügyben, mert korábban mintegy morális iránytűt mutatta be édesapját, több újságnak és televíziónak is közösen nyilatkoztak – vagyis kifejezetten vállalta az egykori MSZP-s képviselő politikai örökségét.

„Egyszerűen megfélemlíti az embereket” – foglalta össze az áldozat férje röviden Donáth László módszereit a Tények riporterének. Az egykori szocialista politikust és evangélikus lelkészt többen azzal vádolják, hogy éveken át molesztálta a Gaudiopolis Békásmegyeri Evangélikus Szeretetház lakóit és dolgozóit. Az arca kitakarását kérő férj azt is elmondta, hogy az ottaniak, „amikor meglátták vagy meghallották a lelkésznek a hangját a folyosón, akkor szó szerint, mint a nem is tudom milyen állatok elszaladtak, és mindenki elbújt valamilyen helyiségben, hogy még véletlenül se kelljen vele összetalálkozni”. Az is kiderült, hogy korábban több ott dolgozónak is tett szexuális ajánlatokat. A megszólaló ugyanakkor rávilágított még néhány részletre. (Az alábbi Tények-riportban nézhetik meg Donáth Anna zavaros magyarázkodását is.)

Mint mondta, „az időseket meg a kövéreket, azokat figyelmen kívül hagyja, de ha mondjuk meglát egy fiatal, vékony lánykát, akkor biztos, hogy ideig-óráig békén hagyja, de egy idő után bepróbálkozik nála”. Az is napvilágot látott, hogy volt, akinek a mellét fogdosta, de volt, akinek a fenekére is rácsapott – a megfélemlített dolgozók pedig nem tudtak kihez fordulni. Végül az egyik áldozatnak elege lett feljelentette, miután a lelkész erőszakoskodott vele, ami miatt már nyomozás is indult Donáth Anna momentumos EP-képviselő apja ellen.A beszámolók szerint orvosi papírokkal tudják igazolni, hogy Donáth László szorongatta az egyik dolgozó nyakát egy konfliktus közben, miközben a saját felesége is ott állt mellette.

Donáth László 2015-ös, Népszavának adott interjújából az is kiderült, hogy korábban három alkalommal is az evangélikus egyház bírósága elé került a mostani, a TV2 Tények által feltárt szexuális zaklatási botránya előtt, akkor azt állította, hogy “melegpártolás” miatt – írja az Origo.

