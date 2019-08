Drámai felvételek! Csernobilban forgatott a magyar stáb

Belföld

Lokál ,

Kiss Kató léleklátó és a LélekutakOn stábja a napokban Csernobilban járt, ahol külön engedélyt kaptak arra, hogy a tiltott zóna legveszélyesebb helyein is forgassanak. Bejutottak a helyi iskolába, kórházba és az uszodába is, ahol tíz percnél tovább még ma sem szabad tartózkodni – írja a Ripost.

A májusban vetítésre kerülő Csernobil dokumentumfilm ismét felelevenítette az 1996-os atomerőmű balesetet, ami rengeteg ember halálát okozta. 36 órával a katasztrófa után elrendelték az egész város kiürítését.

Ide ment most forgatni a magyar stáb, akik olyan helyeken is tudtak fotózni, ahova másokat nem engedtek be.

Az emberek mindent hátrahagytak a kitelepítéskor

A stáb a zónán belül aludt