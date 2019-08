Durva! Szolárium miatt nem tudtak leparkolni a mentősök

Belföld

Lokál ,

Napjainkban sajnos egyre többször lehet arról hallani, hogy még az életmentésre hívott mentősöknek is meg kell vívniuk a parkolás nehézségeivel.

Most azonban az Országos Mentőszolgálat egy egésze elképesztő esetről számolt be a hivatalos közösségi oldalán.

A leírásból kiderült, egy társasházban működő szolárium miatt akadt gondjuk a mentősöknek,akiknek ez már nem az első ilyen esetük volt a budai címen.

„Nem sok társasház tart fent vészhelyzeti parkolóhelyet az oda érkező mentőknek vagy tűzoltóknak, nem

úgy mint az a budai társasház, ahol felfestés és tábla is figyelmezteti az autósokat erre, de hiába. Először a múlt hónapban, majd ma érkezett rohamkocsi egy idős beteghez, ám a parkolás akkor is és ma is nehézkes volt. A ház alatt egy szolárium működik, ezért a barnulni vágyók használják előszeretettel a fenntartott helyet, ahol így fizetniük sem kell a parkolásért. A jelenet mindennapos, hisz az üzlet tulajdonosa sajátjának tekinti a felvonulási területet, ahol maga is rendszeresen parkol. Bajtársaink egyéb megoldás híján ezúttal is az úton kényszerültek megállni, ellehetetlenítve ezzel szabályosan parkoló autók kihajtását.

Az okozott kellemetlenségért elnézést kérünk.” – olvasható a bejegyzésben.