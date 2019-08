Ed Sheeranre buliztak a sztárok a Szigeten

Extra

Ed Sheeran szerdai fellépése valószínűleg az idei Sziget Fesztivál legnépszerűbb koncertje volt. A jegyek pár óra alatt elfogytak, így a szervezők a Nagyszínpad átalakítása után újabb 2000 jegyet bocsátottak eladásra május végén. A 28 éves világhírű brit zenészt pedig a magyar sztárok is imádták.

Liptai Claudia férjével, lányával, és annak barátnőjével érkezett. Az egész család izgatottan várta a koncertet.

Gönczi Gábornak és Ildikónak a fesztivál első napja jó alkalom volt arra, hogy kicsit kettesben szórakozhassanak.

Lotfi Begi és felesége, Réka tíz év után is fontosnak tartja, hogy hetente egy estét randizzanak. A gyerekekre ilyenkor a nagyszülők vagy a bébiszitter vigyáz.

Pál Dénes egyik legnagyobb kedvence Ed Sheeran, ezért nagyon örült, hogy végre élőben is láthatta.

Zimány Linda volt az este egyik legdögösebb sztárja.

Magyar mezben énekelt

Ed Sheeran igazán különleges módon tisztelget Magyarország előtt. Az énekes a koncert vége felé, a népszerű Shape of you című száma előtt magyar mezbe öltözött, amit a közönség óriási tapssal köszönt meg neki.

Nem tapasztaltunk pánikot

A tegnapi nap folyamán rengeteg hír jelent meg arról, hogy a koncerten pánik tört ki a közönség soraiban, és fesztiválozók menekültek a helyszínről. A Sziget szerdai napján jelen voltak a Lokál munkatársai is, akik semmi ilyesmit nem tapasztaltak. A fellépést valóban a megszokottnál nagyobb érdeklődés övezte, emiatt a kijutás kicsit nehezebb és hosszabb ideig tartott, de sem lapunk, sem a megkérdezett jelenlévők nem észleltek pánikot.

Közös kép a Halott Pénzzel

A Halott Pénz együttes énekese, Járai Márk hatalmas Ed Sheeran-rajongó. Az énekesnek pedig sikerült közös fotót és egy aláírást is szerezni a világsztártól, amit közösségi oldalán is megosztott. „A másik gitár is aláírva” – írta Márk, akit együttesével augusztus 10-én 16 órától láthatnak a fesztiválozók a Sziget Nagyszínpadán.

