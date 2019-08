Egyre erőszakosabb a világ

Belföld

MTI ,

Az egész világ egyre erőszakosabbá válik – mondta Gyarmati István biztonságpolitikai szakértő az M1 aktuális csatorna hétfő esti műsorában.

Mint kifejtette: olyan hatások érik az embereket, amelynek következtében sokan a saját kezükbe akarják venni biztonságukat.

A szakértőt egyebek között arról kérdezték, hogy egy felmérés szerint a németek csaknem fele nem érzi magát biztonságban.

Erről azt mondta: ez nem meglepő olyankor, amikor egy országba nagy mértékű lakosságbeáramlás történik, ráadásul egy más kultúrából. A muzulmán kultúrából érkezők számára nem minden bűncselekmény, ami Németországban annak számít – jegyezte meg.

A szakértőt kérdezték arról is, hogy harmincnégy ember halt meg az Egyesült Államokban tömegmészárlásokban és lövöldözésekben.

Elmondta: a speciális helyzetű Egyesült Államokban mindig is voltak “szörnyű gyilkosságok”. Ezt több tényező is befolyásolja, mint például a fegyverlobbi. Megjegyezte: az Egyesült Államokban az alkotmányban is benne van a fegyverviselés. Akár sorozatlövő fegyverük is lehet az embereknek – mondta Gyarmati István, aki szerint ezt időszerű lenne betiltani.

