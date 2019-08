Egyre több migráns tart Európa felé

Külföld

A migránsbarát ellenzéki pártok és orgánumok szerint az Európára nehezedő nyomás elenyésző, valójában a bevándorlás nem is probléma. Ezt cáfolja most az EU statisztikai hatósága és határőrizeti szerve – írja a V4NA. A nemzetközi hírügynökség arról számolt be: a hivatalos menedékkérők aránya 10-, az illegális migránsok aránya pedig 4 százalékkal emelkedett.

Az Európai Menekültügyi Támogatási Hivatal adatai szerint, a január-júniusi időszakban 305 ezer menedékjogi kérelmet nyújtottak be az Európai Unió tagállamaiban, ami 10 százalékos növekedés az egy évvel korábbihoz képest – közölte az Eurostat által kiadott adatokat a V4NA nemzetközi hírügynökség. Az adatok alapján a Jemenből és Szíriából, tehát háborús övezetekből érkezők kapják meg legnagyobb számban a menekültstátuszt (84 százalékuk), míg a Moldovából és Észak-Macedóniából jövő kérvényezőknek csak maximum 1 százaléka részesült jogi védelemben.

Ugyanakkor az illegális csatornákon is nagyobb a mozgás: az uniós határőrizeti ügynökség, a Frontex jelentése szerint júliusban több mint 10 ezer 500 migráns érkezett a négy legfőbb útvonalon az EU-ba, ez – a legális mozgásra vonatkozó adatokhoz hasonlóan – szintén emelkedést mutat, négy százalékkal többen igyekeztek törvényellenesen az Unió területére lépni, mint tavaly ilyenkor.

„A fő belépési pontnak továbbra is Görögország számít, itt júliusban csaknem 5800, idén eddig 28 200 embert jegyeztek fel… Spanyolországban 22 százalékkal, 2900-ra nőtt az illegális határátlépések száma. Olaszországban alig változott az érkezők száma, júliusban 1100-an, idén eddig 4900-an értek itt partot. A nyugat-balkáni útvonalon 460 bevándorlót regisztráltak, a féléves 5800-as adat pedig közel a duplája az egy évvel ezelőttinek.” – áll a V4NA írásában.

„Az új balkáni migrációs útvonal súlyos következményekkel járó helyzetet idézhet elő a térségben” – reagált a helyzetre az M1-en Bakondi György, a miniszterelnök belbiztonsági főtanácsadója, aki szerint a liberális országok korábban csak azokat az országokat támadták, amelyek védekeztek az illegális migráció ellen, amelyek védték Európa külső határait. Most már a Frontexet is támadják, amelynek friss jelentése szerint nőtt az illegális bevándorlás.

Ismét migráns gyilkolt Menedékjoga elbírálására várt a németországi Bad Salzschlirfben, az az iraki férfi, aki – mivel nem tetszett neki, hogy elköltözött tőle a felesége –, ezért békülési szándékkal felkereste, majd megfojtotta. A 27 éves iraki migráns feleségével és két gyermekével érkezett Németországba, januárban nyújtották be menedékjogi kérelmüket.

Gyerekeket csempésztek Hamisított görög útlevéllel próbált Athénból, Budapest érintésével, Bécsbe csempészni egy nőt, két kisfiút és két kislányt egy iraki állampolgárságú férfi, akit a Liszt Ferenc repülőtéren kapcsoltak le a határrendészek. Az iraki férfin kívül mindenki, más névre kiállított görög útiokmánnyal igyekezett Magyarország területére lépni. A 49 éves férfi a vele utazó 10 éves afgán és 9 éves iraki kisfiút Ausztriában akarta átadni rokonainak, míg a szír nő saját 6 és 4 éves kislányaival akart bejutni Ausztriába.

