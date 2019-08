Elhallgatta a német közmédia a kardos mészárlást

Külföld

Lokál ,

Egyetlen szót sem tudósított a német közmédia arról, hogy egy férfit Stuttgartban, a nyílt utcán, végzett ki karddal egy migráns – miközben erről az esetről zengett a világsajtó. A német közmédia mélyen hallgatott és kínos magyarázatokkal indokolták a hír negligálását.

Mint ismert, augusztus elején egy – magát szír bevándorlónak valló – 28 éves férfi fényes nappal, a lakása előtt mészárolta le egykori lakótársát. A 36 éves áldozat a kislányával érkezett a helyszínre, ahol a gyilkos üvöltözni kezdett vele, majd szóváltást követően a szír bevándorló kardot rántott és végzett az apával. Amikor az áldozat már a földön feküdt, a migráns levágta a férfi bal karját majd elmenekült. A kislány mindezt végignézve, sokkos állapotban hagyta el a helyszínt.

A Magyar Nemzet szerint az eset napvilágra kerülését követően a német Stern magazin kérdéssel fordult az ARD televíziós csatornához, hogy ha a New York Times is nagy terjedelemben számolt be a brutális gyilkosságról, amelyről sokkoló videófelvételek keringenek az interneten, akkor a német közszolgálati csatorna miért nem tájékoztatta a nézőit minderről?

A német közmédia ezt a következővel magyarázta: Mivel a hatóságok szerint ez egy személyes indíttatású bűncselekmény volt, így nincs „össztársadalmi relevanciája” annak, hogy járókelők tucatjai szeme előtt, talpig véresen, egy karddal levágja embertársa kezét, és halálra szurkálja őt a magát szírnek hazudó 28 éves férfi. Ezért szerintük, ezzel nem is kell foglalkozni – írta a Magyar Nemzet.

Az ezt megelőző héten egy másik gyilkosság is történt az országban. Egy eritreai migráns Frankfurtban, a vonat elé lökött egy 8 éves kisfiút és az édesanyját.

