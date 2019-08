Első önálló Follow The Flow koncert a PLÁZSon

Extra

Lokál ,

Augusztus első hétvégéjén is irány a PLÁZS! A Scitec Muscle Beachen minden a testépítésről fog szólni hétvégén, de lesz naplementés medencés buli is, szombaton pedig érkezik a Follow The Flow. A fiatal, mégis milliós nézettségeket produkáló csapat szombaton adja első önálló koncertjét a PLÁZSon, sőt az egész Balaton-parton.

A Follow The Flow szinte pillanatokon belül vált az ország egyik legnépszerűbb zenekarává, pedig a csapat csak májusban jelentette meg első nagylemezét. A Nem tudja senki máris aranylemez lett:

„Nagyon örülünk és megtisztelve érezzük magunkat, hogy a lemezünk ilyen sikeres lett. Sok munkánk van benne, a szívünk-lelkünk beletettük az albumba, így igazán jól esik, hogy a közönség ilyen jól fogadta. Bár a formáció meglehetősen friss, mindannyian jó ideje dolgozunk a zeneiparban, így nem annyira ért váratlanul a siker.

Próbálunk nem elszállni és azt hiszem, ez eddig sikerült is” – mondta lapunknak Szakács Geri, a zenekar frontembere.

A csapat a májusi lemezbemutató után most szombaton a PLÁZSon is eljátssza új számait: „Idén először lépünk fel a Plázson, és headliner-ként a Balaton-parton, úgyhogy ez egy újabb lépcsőfok a karrierünkben. Esélyes, hogy már pár nappal a koncert előtt lemegyünk egy mini vakációra.”

A nagy slágerek mellett – elmondása szerint – a koncerteken a Porszem c. daluk jön be a közönségnek legjobban az újak közül: „Talán ez a dalunk ért be a leggyorsabban a műsorba, érezni lehet, hogy egyre jobban ismeri és szereti a közönség. Ezen kívül folyamatos siker a Nem tudja senki, a Maradok távol, az Anyám mondta, ezek mindig a legsarkalatosabb pontjai a műsornak. Kíváncsian várjuk, hogy a Plázs közönsége mire fog a leginkább tombolni. Hamarosan kiderül.”

A Follow The Flow után sem érdemes hazamenni, az Arénában ugyanis a Rock The City szolgáltatja majd az after partyt.

A pénteki napon a Plázs Balaton parti medencéjénél a Truesounds Music Terrace and Pool Partyn chillelhetünk a hét fáradalmai után. Az Arénában ezúttal is Metzker Viktória ütemeire bulizhatunk, akinek Ca$htag lesz az e heti vendége.

Ha augusztus első hétvégéje, akkor Scitec Muscle Beach! Az izmok és az erősportok első és legnagyobb magyarországi szabadtéri fesztiválján rengeteg edzési lehetőség és verseny várja a testépítés szerelmeseit csütörtöktől egészen vasárnapig 3 napon keresztül. Ezrek mérettetik meg formáikat a különféle versenyeken, sztárversenyzőkkel fotózkodhatunk, de tippeket is kérhetünk a profiktól és edzés közben is megnézhetjük őket. Kimelegedés ellen a Scitec Fresh Bar biztosítja a frissítőket és persze a Balaton is komoly csáberővel bír egy meleg nyári napon.

Majka, aki a jövő héten a Hősök-kel egy „ráadásduplázással” lepi meg lelkes rajongóit.