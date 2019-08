Felavatták az Árpád és vezérei szoborcsoportot

Extra

Ilonka Mária ,

Nemrég felavatták az Árpád és vezérei című szoborcsoportot Ópusztaszeren. Kligl Sándor szobrászművész a Lokálnak elárulta, régóta dédelgetett álma volt, hogy egyszer elkészítheti ezt a nagyszabású alkotást, amelynek megvalósítása mintegy hét évig tartott. Anonymus leírása szerint amikor Árpád fejedelem és honfoglaló vezérei a Körtvély-tóhoz közeledtek, gyűlést tartottak, s a hagyomány szerint „szerét ejtették” az ország dolgainak. Innen lett aztán a hely neve Ópusztaszer. Manapság a Nemzeti Történeti Emlékpark található itt, ahol megtekinthető Feszty Árpád XIX. században alkotott körképe a magyarok bejöveteléről. Ehhez a történelmi hangulathoz nagyon jól illeszkedik a bronz szoborkompozíció, középen Árpád vezér lovas szobrával, körülötte pedig a vezérek alakjaival, amely Kligl Sándor Munkácsy Mihály-díjas szegedi szobrászművész, érdemes művész alkotása. A közelmúltban tartott avatóünnepségen Potápi Árpád János nemzetpolitikáért felelős államtitkár méltatta a határokon túlmutató, szimbolikus jelentőségű művet.

Ebből az alkalomból beszélgettünk Kligl Sándorral, aki elmondta, régóta dédelgetett álma volt, hogy egyszer életre keltheti a hét vezér alakját, ami hosszú előkészítő munka, mintegy hét év után valósult meg. A képzőművész kapcsolatot tartott a közelben dolgozó régészekkel, rengeteget beszélgetett velük, sok-sok ismeretanyagot gyűjtött arról, hogyan nézhettek ki ezer évvel ezelőtti elődeink, milyen ruhákat és fegyvereket (szablyát, íjat, nyilakat tartó tegezt) hordtak az oldalukon. Több évtizedig tanulmányozta az Ópusztaszeren folytatott ásatásokat is.

– Fiatalemberként személyesen megismertem László Gyula régészprofesszort, az ősmagyarság kutatóját. Tőle nagyon sokat hallottam a múltunkról. Egy osztályba jártam a fiával a fővárosi Török Pál utcai gimnáziumban. Amikor a professzor Felgyőn folytatott ásatásokat, egy ezeréves csontsípot is talált, amellyel ősi pásztorzenét játszhattak. A szoborcsoport most azon a dombon kapott helyet, amelyet a régészek alakítottak ki, miután feltárták a település és a monostor romjait, és a kitermelt földből 10 méternél magasabb dombot építettek. Nagyon örültem, hogy végül is ezen a magaslaton sikerült elhelyezni a szoborcsoportot, amely mintegy 100 méterre van a Feszty-körképnek helyet adó épülettől – mondta a művész, aki hangsúlyozta, hogy nincs hozzászokva a hírveréshez.

Történelmi arcok szabadon

A régészek a mai napig kutatják, milyen arcuk lehetett a honfoglaló magyaroknak. A modellek között volt a szobrász három jóbarátja, akikről úgy gondolta, hogy arcuk hasonlít az ezer évvel ezelőttiekére.

Az alkotó a hét vezér alakjáról először rajzvázlatokat készített, ezután formálta meg viaszból az életnagyságú figurákat. Mivel erről a korszakról nincs megfelelő írásos emlék, szabadon komponálta a szoborarcokat. A bronzba öntésre csak a legvégén került sor – a tervei alapján és az irányítása mellett, egyedi kivitelezésben. Aki először látja a kompozíciót, annak úgy tűnik, hogy megállt az idő, mintha egy pillanatkép lenne egy múltat visszaidéző filmből. A körülbelül kétméteres figurákból álló szoborcsoport időtálló, szimbolizálja a magyarság ezeréves kultúráját és összetartozását.