Félelmetes videó! Lesből támadt a krokodil az elárasztott utcán

Indiában gyakran fordulnak elő áradások, a mostani megdöbbentő eset is egy elárasztott város utcáin történt, ahol lesben állt egy krokodil a magas vízben, a megfelelő pillanatban pedig rá is támadt áldozatára.

A Gudzsarát állambeli Vadodara városában a nap folyamán több felvételt is készítettek az elárasztott utcákon úszkáló állatokról, az egyik videó azonban egészen vérfagyasztó.

#GujaratRains #Vadodara #NDRFHQ the crocodiles around darshnam central park vadodara pic.twitter.com/GPfUerEP7c

A felvételen az látszik, hogy két kutya áll a vízben a hátuk mögött pedig egy krokodil egészen közel úszik, majd hirtelen rátámad az egyik állatra. A kutya rettenetesen megijed, de a ragadozónak a videó alapján nem sikerül komoly sérülést okoznia az állatban.

Got this on whatsapp #VadodaraRains #Vadodara pic.twitter.com/DxGCR0loni

