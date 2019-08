Felrobbant egy rakétahajtómű, megnőtt a háttérsugárzás

Felrobbant egy rakéta sugárhajtóműve tesztelés közben egy katonai lőtéren az észak-oroszországi Arhangelszk megyében csütörtökön, a védelmi minisztérium tájékoztatása szerint két ember életét vesztette, négyen pedig megsérültek.

Egy folyékony hajtóanyagú rakéta hajtóműve robbant fel. A tárca közleménye szerint káros anyag nem került a légkörbe, a sugárzás szintje normális.

Az incidens Szeverodvinszktől 30 kilométerre történt. A 185 ezres város polgármesteri hivatala azt közölte, hogy a településen a háttérsugárzás szintjének rövid idejű növekedését észlelték, de később visszaállt a normális szintre. Valenytin Magomendov, a helyi polgári védelem parancsnoka szerint a sugárzás jelenleg nem haladja meg az óránkénti 0,11 mikrosievertet, a maximálisan megengedett 0,6 mikrosivertes szint mellett.

An #explosion has rocked an arms depot at a Russian military base in the Siberian region of #Krasnoyarsk , injuring at least eight people.

Igor Orlov, Arhangelszk megye kormányzója közölte, hogy a helyszínre légi mentőket küldtek, és a régió kórházai felkészültek a sérültek fogadására. Hétfőn egy hadianyagraktár robbant fel a szibériai Krasznojarszki terület acsinszki járásában. A feltehetően emberi mulasztás miatt bekövetkezett balesetben egy ember életét vesztette, nyolc pedig megsérült. A raktár 20 kilométeres körzetéből több mint 16 ezer embert telepítettek ki.

One dead, seven injured following explosion at an ammunition depot in Achinsk, Krasnoyarsk. An evacuation zone of 20km has been set up. #Achinsk #Explosion pic.twitter.com/71N1t8Y8Y6

— Breaking News (@NewsAlertUK_) August 5, 2019