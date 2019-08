Fidesz: Gyurcsányék lebontanák a kerítést, beengednék a migránsokat

Belföld

MTI ,

Újabb bizonyíték van arra, hogy Gyurcsányék lebontanák a kerítést és beengednék a migránsokat – jelentette ki Böröcz László, a Fidesz frakcióvezető-helyettese keddi budapesti sajtótájékoztatóján.

Dobrev Klára, a DK EP-képviselője bejelentette, nem támogatja, hogy Brüsszel egyetlen fillért is adjon a magyar határvédelemre – közölte a nagyobbik kormánypárt politikusa, aki szerint ennek az az oka, hogy “ők nem megvédeni akarják Európát és Magyarországot, hanem be akarják telepíteni a migránsokat”.

Hozzátette: Gyurcsányék eddig is mindent megtettek azért, hogy támadják a magyar határvédelmet. “Gyurcsány szó szerint azt mondta, hogy teljesen értelmetlen lezárni a határt, sőt személyesen ment a határhoz, és tiltakozott a kerítésépítés ellen” – jegyezte meg.

Böröcz László arra is emlékeztetett, hogy Gyurcsányék nem szavazták meg a migránsok betelepítését meggátló alkotmánymódosítást sem, sőt a betelepítési kvóta mellett gyűjtöttek aláírásokat.

A DK programjában pedig benne van – mondta a fideszes képviselő -, hogy nyíltan befogadóországot akarnak csinálni Magyarországból, azt akarják, ne tagállami szinten legyen a határvédelem és a bevándorláspolitika, hanem brüsszeli irányítás alatt.

Arról is beszélt, hogy Gyurcsányék aktívan részt vettek és részt vesznek most is a magyar bevándorláspolitika elleni brüsszeli támadásokban, és szorgalmazzák a bevándorlásszervező uniós intézmény felállítását.

Ma az ellenzéket ez a Gyurcsány-párt vezeti, és az önkormányzati választáson ezzel a párttal paktált le az ellenzék, az MSZP, Karácsony Gergelyék, az LMP és a Jobbik is – fogalmazott, úgy értékelve: “ha tehetnék, együtt bontanák le a kerítést”.

Arra a felvetésre, hogy egy komáromi DK-s politikus, Balla István – vélhetően a nyugdíjasok rezsiutalványával kapcsolatban – azt írta ki a Facebookra, csökkent a birkahús ára, már csak 9000 forint egy szavazat ára, Böröcz László úgy reagált: minden nyugdíjas megérdemli az alapvető tiszteletet. A politikus méltánytalannak minősítette a DK-s politikus bejegyzését, és hasonlónak nevezte azt az MSZP-s Bangóné Borbély Ildikó “patkányozásához”.

Az ellenzéki pártok önkormányzati választási összefogásával kapcsolatban a Fidesz képviselője kérdésre azt mondta, az összes ellenzéki párt beállt a DK mögé, eladták a lelküket Gyurcsány Ferencnek.

Azzal kapcsolatban, hogy a korábban antiszemita módon megnyilvánuló jobbikos Kulcsár Gergely visszalépett Debrecenben az önkormányzati képviselőjelöltségtől, Böröcz László úgy fogalmazott: teljesen mindegy a visszalépés, mert Kulcsár Gergely maga nyilatkozta, hogy a háttérben továbbra is segíteni fogja a Jobbikot, az LMP-t és a Momentumot.

“Egy sorral hátrébb húzták” és onnan folytatja – mondta, bírálva, hogy az LMP és a Momentum ezt felvállalja.

A fideszes Kósa Lajosnak az Amazonas-medencében pusztító erdőtüzekről szóló nyilatkozatára Böröcz László azt mondta: álláspontjuk megegyezik Angela Merkel német kancelláréval, vagyis hogy az erdőtüzeket Brazíliában mielőbb el kell oltani, és segítséget kell nyújtani a dél-amerikai országnak.

Gyurcsányék alatt rezsiemelés volt, nem rezsicsökkentés és rezsiutalvány Gyurcsányék csak elvettek az idősektől, kormányzásuk alatt sorozatos rezsiemelés volt, nem pedig rezsicsökkentés és rezsiutalvány, ahogy most, és még elvettek egy havi nyugdíjat is – közölte kedden a Fidesz. A nagyobbik kormánypárt ezzel Gréczy Zsolt DK-s parlamenti frakcióvezető által korábban elmondottakra reagált. Az ellenzéki politikus arra szólította fel a Fideszt, hogy a nyugdíjemelés mértékét újra kösse a reálbérek növekedéséhez és közölte, amennyiben a Gyurcsány-kormány nyugdíjpolitikája lenne érvényben, akkor a nyugdíjasok átlagosan 7500 forinttal kapnának többet havonta. A Fidesz reagálásban azt írta, a Fidesz-KDNP kormányzása óta a nyugdíjak vásárlóértéke 10 százalékkal emelkedett, az idősek életét az elmúlt években rezsicsökkentéssel, a legfontosabb élelmiszerek áfájának csökkentésével és Erzsébet-utalvánnyal is segítették. Most 9 ezer forintos rezsiutalványt is kapnak a nyugdíjasok, és ősszel várhatóan újra nyugdíjprémiumot fizetnek – olvasható a közleményben.

További cikkek: