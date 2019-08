Fidesz: Gyurcsányék miért alkalmaznak egy korrupt bürokratát Brüsszelben?

Belföld

A Fidesz választ vár arra, hogy “Gyurcsányék” miért alkalmaznak egy korrupt bürokratát Brüsszelben.

Böröcz László, a Fidesz frakcióvezető-helyettese hétfői budapesti sajtótájékoztatóján elmondta: a hétvégén a sajtóból értesültek arról, hogy “Gyurcsányné európai parlamenti asszisztense egy korrupt portugál bürokrata”. Hozzátette: az “ellenzék élén álló Gyurcsányék” a lebukás után magyarázkodni kezdtek, azonban a szocialista tanácsadó szerződését a mai napig nem mondták fel, mondván, hogy az hamarosan lejár. A Fidesz-KDNP ezt felháborítónak és elfogadhatatlannak tartja – jelentette ki.

Elmondta: “Gyurcsányné korrupt munkatársa” – akinek ügyében a portugál hatóságok nyomoznak – a gyanú szerint a Brüsszelbe látogató uniós állampolgároktól lopott el több millió forintnak megfelelő összeget úgy, hogy a pénzügyi költségek elszámolásakor egyebek mellett hivatalos iratokat manipulált és aláírásokat hamisított. Az aláírások meghamisítását az érintettek, többek között egy volt EP-képviselő is megerősítette – tette hozzá a Fidesz politikusa.

Böröcz László azt mondta, a szocialista frakció ezek után kénytelen volt felfüggeszteni a tanácsadót a pénzügyi tevékenységek végzésétől, de továbbra is alkalmazták és brüsszeli üléseken is részt vett. Felhívta a figyelmet arra: a tanácsadó szerződése most nyáron járt volna le, de “Gyurcsányné rejtélyes okokból mégis felvette a saját stábjába”, bizalmi pozíciót és jól fizető állást ajánlva neki, a hírek szerint pont ugyanis ez a néhány hónap munkaviszony hiányzott neki az uniós nyugdíjhoz.

Kijelentette: a Fidesz egyértelmű választ vár arra, hogy miért alkalmaznak egy korrupt bürokratát Brüsszelben, miért nem mondanak fel neki azonnal, és valóban azért foglalkoztatják-e, hogy meglegyen az uniós nyugdíjhoz szükséges tízéves szolgálati ideje. “Mégis miféle piszkos alku állhat a háttérben?” – tette fel a kérdést a Fidesz frakcióvezetője.

Azt eddig is tudták – folytatta -, hogy a bevándorláspárti ellenzék pénzért és hatalomért bármire képes, például egy köztörvényes bűnöző kimentésére Magyarországon, de úgy látszik, ezt folytatják Brüsszelben is.

