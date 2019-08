Gyilkos férfiak Magyarországon – átlagos élete rejtegette a martfűi rémet

Belföld

Brutális gyilkosságok, gyomorforgató rémtettek: a magyar kriminalisztika történetében számos sorozatgyilkosról készült feljegyzés. Korábbi szériánkban a sorozatban gyilkoló magyar nőkről számoltunk be, most azokról a férfiakról írunk, akiknek véres tettei mindmáig borzolják a kedélyeket. Kovács Péternek nem csak a neve volt átlagos, hanem az élete is. Senki sem gondolta volna a teherautó sofőrről, hogy nőket kínoz, öl és erőszakol. Első gyilkosságáért mást ítéltek el, így a sorozatgyilkos tíz éven át büntetlenül szedte áldozatait, akik összesen hatan voltak.

Melléfogtak a zsaruk

1957 július 22-én Szegedi Margit hazafelé tartott a martfűi cipőgyárból, amikor egy ismeretlen férfi megtámadta. Vascsővel erős ütést mért a nő fejére, majd fojtogatta, ütötte, letépte a ruháit és megerőszakolta. A magatehetetlen áldozatot egy közeli patak medrébe hajította, esélyt sem hagyva a túlélésre. Pedig Margit ekkor még élt, sérülései azonban megakadályozták abban, hogy kimásszon a patakmederből, így végül vízbe fulladt. Másnap fedezték fel a holttestet és a rendőrségi gépezet azonnal mozgásba lendült. Eredményt akartak, méghozzá gyorsan és bármi áron. Három férfit vettek őrizetbe azok közül, akik ismerték a megboldogult Szegedi Margitot. Egyikük volt Kirják János, aki annak ellenére, hogy nős volt, korábban udvarolt a lánynak. Az elmélet úgy hangzott: miután Margit kikosarazta őt, bosszúból végzett ilyen brutális lányon a szerelmével.

Ma már csak találgathatunk, milyen módszerrel csikarták ki a zsaruk Kirják beismerő vallomását, de egy hónappal a letartóztatása után a férfi mindent elismert, amit a rendőrök akartak. Valószínű, mindhárom őrizetbe vett helyi férfit addig verték, míg egyikük meg nem tört. Innen már csak egy ugrás volt a tárgyalás és a halálos ítélet, amit azonban életfogytiglanra változtattak végül. Míg Kirják a helyszíni szemle során igyekezett az elvárásoknak megfelelően rekonstruálni a véres tettet, melyet el sem követett, a valódi gyilkos a bámészkodók közé vegyülve figyelte, hogyan vonnak valakit felelősségre azért, amit ő művelt. Büntetlenül megúszta a szörnyűséget, és ez csak tovább növelte aljas vágyait.

Egy filmtől indult be perverz ösztöne

Kovács Péter átlagos, rendezett életet élt. Teherautó sofőrként dolgozott és szabadidejében, mint a többi fiatal a helyi filmszínházban mozizott. Itt látta azt az argentin filmet is, melynek egyik jelenetében egy nővel erőszakoskodott a férfi szereplő. Ennyi elég volt ahhoz, hogy Kovács Péter alantas ösztönei felszínre törjenek. Annyira beindult, hogy úgy érezte, képtelen tovább várni. A cipőgyárból hazafelé tartó asszonyok közül kiszemelt egyet és feltűnés nélkül a nyomába eredt. Amint elég elhagyatott lett az út, rátámadt Szegedi Margitra. Mivel a gyilkosságot megúszta, egy időre visszafogta magát. Ez egyébként gyakori a sorozatgyilkosoknál az első tettük elkövetése után. Családot alapított, házat épített, de közben nem tudta kiverni a fejéből annak a kéjes örömnek az emlékét, amit Margit kínzása váltott ki belőle. Mégis, öt teljes évig sikerült visszafognia magát.

1962-ben egy oszlásnak indult női holttestet találtak a Tiszában. Sipos Ilona volt a rém következő áldozata. Mivel azonban a tetem már rossz állapotban volt, a rendőrök nem tudták megállapítani az idegenkezűséget, balesetnek minősítették az esetet. Kovács Péter pedig már a következő áldozatára lesett, ám ezúttal elhibázta.

14 éves volt a legfiatalabb áldozat

1963-ban Kovács rátámadt Sz. Istvánnéra, akit egy kalapáccsal vert fejbe. Az ütéstől elkábult asszonyról letépte a ruhákat, ekkor azonban megzavarták, így menekülni kényszerült a tett színhelyéről. Az asszony súlyosan megsérült, de túlélte a támadást. 1964-ben Tiszaföldvár területén S. Józsefné volt a következő kiszemelt áldozat. A martfűi rém ismét lesújtott kalapácsával, ám ezúttal az asszonynak sikerült elhajolni az ütés elől, így csak a nyakát találta el. S. Józsefné elmenekült, Kovács Péter pedig nem tudtak kiélni aljas vágyait. Újabb nőt keresett, ezúttal biztosra ment. Egy 14 éves kislányra, Méhész Évára támadt rá. A kislánynak esélye sem volt a férfi erejével szemben. Holttestét a Tiszában találták meg. A kislány maradványait azonban a víz már olyannyira kikezdte, hogy a rendőrök nem tudtak megállapítani semmit, öngyilkosságként kezelték az ügyet. 1967-ben a Kőrös partján találtak rá Szekeres Károlyné holttestére. Az asszony brutális kínokat élhetett át halála előtt: a melleit levágták, nyakán, orrán és száján is ütések nyomait fedezték fel a koponyája pedig több helyen megrepedt. A gyilkos aljas módon megkínozta, megerőszakolta a nőt, majd a hídról a folyóba dobták. Az áldozat körme alatt apró üvegdarabkákat találtak – ez vezetett el végül a bestiális elkövetőhöz, Kovács Péterhez.

Véletlen koccanás buktatta le

A gyilkosságot megelőző napokban Kovács a teherautójával nekitolatott véletlenül egy zárt kapunak, aminek következtében az autó ablaka betört és a szilánkok beborították a járművet. Miután kiderült, hogy Szekersné éppen Kovács Péterrel és annak sógorával iszogatott az áldozat halála előtt, már nem volt nehéz összerakni a képet. A Szekeresné körme alatt található szilánkok egyeztek Kovács kitörött autó ablakával, így 1967-ben végre elkapták azt a férfit, aki legalább hatszor sújtott le és négyszer ölt. Kovács felesége még egy darabig igyekezett alibit biztosítani férje számára, hiszen éppúgy, ahogyan a környékbeliek, ő sem tudta elképzelni, hogy Kovács ilyen rettenetes tettre lenne képes. Ahogy azonban gyűltek a bizonyítékok, kénytelen volt ráébredni, hogy egy gyilkost akar védeni. Végül Kovács beismerte, nem csak Szekeresné megölését, de korábbi áldozatairól is mindent elmondott. Nem kizárt, hogy több nő halála is Kovács lelkén szárad, de erre már soha, senki nem tud fényt deríteni. 1968. decemberében, 34 éves korában felakasztották a szegedi Csillag börtönben. A korábban ártatlanul elítélt Kirják Jánost 11 év után, minden kártérítés nélkül engedték szabadon. 11 évig garázdálkodhatott tehát Kovács Péter szabadon… a környékbeli eltűnésekre ezalatt az idő alatt felfigyeltek a rendőrök is, meg is próbálták összekapcsolni az eseteket, gyanúsítottak is voltak, köztük Kovács Péter. De a zsaruk nem gondolták, hogy ez az átlagos életet élő fickó képes lenne másoknak ártani. Emiatt az első esetet követően még legalább öt nőnek kellett iszonyú kínokat átélnie ahhoz, hogy kiderüljön az igazság.

Filmvásznon a martfűi rém

2016-ban mutatták be Sopsits Árpád rendezésében a gyilkos történetét, A martfűi rém címen. A filmben mind a hat esetet bemutatják, az ártatlanul elítélt férfi életét is nyomon kísérik, sőt az Anger Zsolt színművész által megformált nyomozó karakterét is valós személyről mintázták: dr. Szabó Zoltán a Szolnok Megyei Főügyészség ügyésze volt és már az első gyilkosságok elkövetése után arra gyanakodott, hogy sorozatgyilkossal állnak szemben. A szereplők neveit a filmben megváltoztatták és a történések sem mindig fedik a tényeket. A martfűi rém jellemét és a korabeli viszonyokat azonban nagyszerűen bemutatja az alkotás.