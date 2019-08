Gyilkos férfiak Magyarországon: Családtagjaival végzett az ördög pedofil lelkésze

Belföld

Lokál ,

Brutális gyilkosságok, gyomorforgató rémtettek: a magyar kriminalisztika történetében számos sorozatgyilkosról készült feljegyzés. Korábbi szériánkban a sorozatban gyilkoló magyar nőkről számoltunk be, most azokról a férfiakról írunk, akiknek véres tettei mindmáig borzolják a kedélyeket. Pándy András beteg és perverz elméje legalább hat ember halálát okozta, de valószínűbb, hogy ennél jóval több gyermek és nő halála szárad a lelkén. A gyilkosságokat Ágnes nevű lányával együtt követte el, akit kisgyermek kora óta rendszeresen megerőszakolt. Ő volt az ördög lelkésze.

Fiát is lányát is megerőszakolta

Pándy András 1927-ben született, teológiát tanult, de iskoláit nem fejezte be. 26 éves korában ismerkedett meg feleségével, Sőrés Ilonával. Az 1956-os forradalmat követő zűrzavaros időszakban Pándyéknak sikerült Bázelbe, majd Brüsszelbe menniük, ahol a helyi protestáns közösség vezetője lett. Ekkoriban szinte lehetetlen volt az okiratok hitelességét ellenőrizni, így lehetett, hogy a férfi végzettség nélkül lett lelkipásztor. Közben megszülettek a gyerekek: 58-ban Ágnes, 61-ben Dániel, 66-ban Zoltán. Miközben a lelkész gyülekezetétől folyamatosan kölcsönöket vett fel, amiket nem fizetett vissza, otthonában csendes terrorban tartotta a gyerekeket és feleségét. Alegkisebb gyerek születése után el is vált Sőrés Ilonától, aki magával vitte a két fiút, a 9 éves Ágnes pedig apjával maradt. A lányt ekkor már az apja rendszeresen megerőszakolta, Ágnes elmondása szerint nem csak őt: míg együtt laktak, a nagyobbik fiúgyerek, Dániel is ki volt szolgáltatva szexuálisan Pándynak. Miután a család szétesett, az apa teljesen az irányítása alá helyezte Ágnest. A lány pedig belenyugodott helyzetébe, sőt, egy idő elteltével bele is szeretett az erőszaktevő szülőbe. Pándy azonban nem elégedett meg egyetlen áldozattal.

Hirdetésben kereste a nőket

A 70-es években Pándy András társkereső hirdetéseket adott fel, rendszerint “európai nászút” jeligével. Nemdohányzó, gyereket nevelő anyákat keresett, hosszú távú kapcsolatra. Nem tudni, hányan mentek ki hozzá, és azt sem, hogy hányan vannak, akik sohasem tértek vissza. Pándy András letartóztatása után azonban az egyik brüsszeli házának pincéjében hét vagy nyolc, 40-50 év közötti nő csontjait és fogait találták meg, ám ezeket sohasem sikerült azonosítani. Pándy eközben életre hívta a YDNAP nevű alapítványt, melynek működése során rengeteg pénzt sikerült elsikkasztania.

A belgiumi magyar gyülekezet 1978- ban lemondatta Pándyt, aki ettől fogva vallástanítással foglalkozott.

Ebben az évben hosszabb időt töltött Magyarországon, ahol megismerkedett Fintor Edittel. Editnek férje és három lánya volt, mégis ráállt arra, hogy Pándy segítségével megszökjön az országból, gyerekeivel együtt új életet kezdjen az ördögi lelkésszel. Nem sejthette, hogy ez az út mind a négyük számára a pokolba vezet.

Senki sem sejtette, mit élnek át a gyerekek

Az új család tovább bővült: Editnek és Pándynak két közös gyermeke született. Ágnes eközben továbbra is apja vérfertőző szeretője volt. Nem szólt arról sem senkinek, hogy apja rendszeresen erőszakolja legidősebb nevelt lányát, Tímeát is, akinek a kapcsolatból gyermeke is született. Tímea senkinek sem mondta, el, ki valójában a gyerek apja. Ágnes rosszul viselte a konkurenciát: nem fogta fel, hogy természetellenes kapcsolata az apjával éppúgy elborzasztó, mint mindaz, amit Pándy a nevelt lányával művelt. Ágnest a féltékenység vezette, amikor egy vascsővel megpróbálta agyoncsapni Tímeát. A lánynak azonban sikerült elmenekülnie és gyermekével együtt Kanadába szöknie. Itt nevet változtatott így Pándy András és Ágnes nem tudott a nyomára akadni. Amikor Tímea már biztonságban tudta fiát és önmagát, levelet írt az anyjának, amiben elárulta, ki a gyermek igazi apja. Nem tudhatta, hogy ezzel aláírta anyja és testvérei halálos ítéletét.

Agyonverték, feldarabolták családjuk tagjait

Fintor Edit érthető módon kiborult Tímea levelétől, és számonkérte férjét. Az ördögi lelkész úgy döntött, az asszonynak meg kell halnia. Ágnessel szövetkezve először arra kényszerítették Editet, írjon egy levelet, amiben az áll, hogy ő és az egyik lánya, Andrea Németországba költözik. Ezek után jött az iszonyú vég: Edit fejét Ágnes verte szét kalapáccsal, majd Pándy András verte agyon Edit kislányát. A testeket feldarabolták, savval öntötték le, a nagyobb darabokat pedig a közeli vágóhíd hulladéktárolójába dobták. Editnek egyetlen élő lánya maradt, Tünde. Pándy úgy döntött, örökbe fogadja a lányt. Ezt azonban erősen ellenezte az első feleség, Sőrés Ilona. Pándy vacsorára hívta az első házasságból született nagyobbik fiút, Dánielt, akit az apa utasítására saját édestestvére, Ágnes fejbelőtt. Ekkor magukhoz csalták Ilonát is azzal, hogy Dániel nincs jól. Pándy az édesanyát is lelövette Ágnessel, majd a tetemeket a már szokott módon tüntették el. Néhány héttel később azonban Sőrés Ilona kisebbik fia, Zoltán keresni kezdte anyját és fivérét. Pándy őt is áthívta vacsorázni, majd fejbe lőtte, a holttestet pedig ismét feldarabolták, és savval semmisítették meg.

Második feleségének egyetlen élő lánya, Tünde ekkoriban 17 éves volt, és nevelőapja rendszeresen megerőszakolta őt is. A fiatal lány azonban lázadni próbált. Ekkor Pándy András elküldte Ágnes lányát nyaralni Pándy két legkisebb gyerekével. Mire Ágnes és féltestvérei visszatértek, Tünde eltűnt. Az apa azt mondta, elköltözött. Ágnes pedig – aki sejtette, hogy Tünde is ugyanolyan véres véget ért, mint a család többi tagja – ennyiben hagyta a dolgot.

Hiába vallott be mindent, a zsaruk nem hittek neki

Pándy Ágnes betegesen féltékeny volt az apjára. Valószínű nem ok nélkül: 1989-ben a romániai rezsim megdöntése után Pándy András az YDNAP nevű alapítványán keresztül román kisgyermekeket menekített ki. Azt azonban senki sem tudja, mi lett a gyerekek sorsa. Egyedül talán Pándy Ágnes, aki féltékenységtől vezérelve 1992-ben besétált a belga rendőrségre és mindent kitálalt. Amikor azonban apját kérdőre vonták, az nevetségesnek tartotta az egészet. Azt állította, Ágnes elméje elborult, az ügyet pedig lezárták.

Pándy András közben arról is gondoskodott, hogy eltűnt családtagjairól híreket adjon: statisztákat fogadott, akik eljátszották a rokonokat, ezeket a “találkozásokat” pedig videóra vette.

Végül azonban a belga rendőrség nagyszabású hajtóvadászatot indított a pedofilhálózatok felszámolására és Pándy András is látóterükbe került. 1997-ben ismét kihallgatták Ágnest, aki beismert mindent. 1997-ben őrizetbe vették az ördögi lelkészt, akire hat gyilkosságot sikerült rábizonyítani. Életfogytiglani börtönre ítélték, Ágnes 21 évet kapott. Pándy András 2013-ban, 86 éves korában a rácsok mögött halt meg. Ágnest 2010-ben feltételesen szabadlábra helyezték, azóta eltűnt a nyilvánosság elől. Talán egyedül ő tudja, hány nő és gyermek halála szárad valójában az apja lelkén.

További cikkek: