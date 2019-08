Gyilkos férfiak Magyarországon – Rózsa Sándor cimborája okította rablógyilkosságra

Belföld

Brutális gyilkosságok, gyomorforgató rémtettek: a magyar kriminalisztika történetében számos sorozatgyilkosról készült feljegyzés. Korábbi szériánkban a sorozatban gyilkoló magyar nőkről számoltunk be, most azokról a férfiakról írunk, akiknek véres tettei mindmáig borzolják a kedélyeket. Gyömbér Pál összesen nyolcszor sújtott le a baltájával, ebből öt alkalommal halálos sérülést okozott. Pénzért öl, hogy szerelmesét elkápráztassa. Az iskolázatlan sorozatgyilkos egyáltalán nem érzett megbánást, még esküvőjére tartván is ölt és rabolt.

Dolgozni nem szeretett, udvarolni igen

Gyömbér Pál törvénytelen gyermekként született 1859-ben a Csongrádhoz közeli Csanyteleken. Gyermekkorában anyjával tanyáról tanyára vándoroltak. A világról nem sokat tudott, iskolába egyáltalán nem járt. Már egészen fiatal legény korában megakadt a szeme Papp Erzsébeten. A Mindszenten élő lánynak öt teljes éven át udvarolt és érzelmei viszonzásra találtak. Hogy kedvesét lenyűgözze, Gyömbér kisebb tolvajlásokkal egészítette ki keresetét. Nem volt azonban túl ügyes, mert hamar lebukott és börtönbe került. Előbb két és fél évet, majd három hónapot húzott le a rabságban. Erzsébet közben kitartott párja mellett, megbocsátotta neki a kisebb botlásokat. A menyasszony azonban nem sejtette, hogy a fogságban Gyömbér Pál kitanulja a biztos rablás trükkjeit.

Rózsa Sándor cimborája oktatta rablógyilkosságra.

Gyömbér Pál “illusztris” társaságban töltötte büntetését: rabtársai között volt a hírhedt Rózsa Sándor tettestársa, Besenyei Pál. Noha hazánk legismertebb betyárja, Rózsa Sándor bűnlajstromán csak egyetlen gyilkosság szerepelt, főembere, Besenyei a tanúk kiiktatását javasolta Gyömbér Pálnak. Szerinte nem szükséges előre felderíteni a terepet, arra azonban ügyelni kell, hogy senki ne maradjon életben, aki felfedhetné a bűnös kilétét, meg kell ölni mindenkit. Amint Gyömbér kiszabadult, ámokfutásba kezdett és sokáig úgy tűnt, senki sem gyanakszik arra, hogy az ő kezéhez tapad a kirabolt áldozatok vére.

Szállást kért, halált osztott

1888 februárjában az akkor 29 éves Gyömbér Pál bekopogtatott a csongrádi Öregszőlőben élő Förgetegékhez. Az idős házaspár befogadta éjszakára a férfit. Gyömbér azonban még hajnalban felkelt és bottal verte a védekezni képtelen öregeket. A férfit agyonverte, a vak asszonyt eszméletlenségig ütötte. Tíz nappal később már Szentesen kopogtatott Balázs Borbála ajtaján. A szintén hajlott korú asszonyt azért választotta, mert korábban azt hallotta, 300 forintot takarított meg, Gyömbér ebből a pénzből akart kocsmát nyitni. Baltával verte halálra a nőt, majd az egész lakást felforgatva minden értéket elvitt a helyszínről. Megtalálta ugyan áldozata takarékbetétkönyvét is, amiben 280 forint volt, de mivel Gyömbér nem tudott olvasni, eldobta az értékpapírt. A megölt asszony ékszereit jegyajándékként adta kedvesének, Papp Erzsébetnek, aki boldogan elfogadta azt. Nem is sejtette, hogy a csecsebecsékért egy embernek meg kellett halnia. Bár a rendőrök nyomozni kezdtek, Balázs Borbála megölése miatt egy ártatlan férfit vettek őrizetbe. Gyömbér Pál tovább folytathatta a gyilkolást. Novemberben a kisteleki Tisóczky házaspár esett álodzatául Gyömbér vérengzésének. A kocsmáros részeg volt, de tovább ivott Gyömbér Pállal. Tíz liter bor elfogyasztása után Pál leütötte a férjet, majd az asszonytól pénzt követelt. A nő nem adott semmit, így Gyömbér őt is fejbe verte. A házat ezek után átrendezte: több terítéket pakolt az asztalra, hogy úgy tűnjön, egy egész banda fosztotta ki a kocsmárosék otthonát. Pénzt nem talált, de ruhákat igen, amiket boldogan ajándékozott szerelmesének. Gyömbér Pála a közelgő esküvőt is rablógyilkosságból finanszírozta.

Esküvőre menet még kioltott egy életet

Gyömbér Pál útja az esküvőjére keresztülvitt Magyartésen. A falu határában állt Vincze Rókusné tanyája. Gyömbér betért a nőhöz, és baltájával akarta agyonverni. A szerszám feje azonban leesett, így a férfi végül egy bottal ütötte agyon az asszonyt. A holttestet ágyba fektette, gondosan betarkarta, majd a házban talált 25 forintot és a megölt nő fiának ünneplő ruháját magához véve bezárta az ajtót és folytatta az útját az esküvőjére. A halottra a családja akkor talált rá, amikor este hazatértek a földekről. A rendőrök Vincze Rókust gyanúsították, akit le is csuktak.Ezalatt Gyömbér Szegvárra érkezett, ahol belebújt a megölt asszony fiának ünneplőjébe és örök hűséget esküdött Papp Erzsébetnek. A papot az elrabolt 25 forintból fizette.

Nem volt hosszú, boldog házasság

Gyömbér Pál továbbra is úgy gondolta, a rablógyilkosság a jövedelemkiegészítés legegyszerűbb módja. Miközben a mit sem sejtő Erzsébet előtt mintaférjnek mutatkozott, már újabb gyilkosságot tervezett. De ezúttal hibázott. Szentesen rátámadt a kocsmárosnéra, a nő azonban nem vesztette el eszméletét a baltaütéstől, helyette megharapta támadója ujját. Közben előkerül a férj is, így Gyömbér jobbnak látta, ha kereket old. Egy árokba húzódva töltötte az éjszakát. Tekinthette volna mindezt rossz előjelnek is, de nem akart leállni. Rozzant fejszék helyett akácból faragott bunkót magának és azzal felszerelkezve indult Szegvárra 1889 áprilisában. Fazekasné az unokáira vigyázott, amikor Gyömbér rátámadt. Nem csak leütötte a nagymamát, hanem az arcát is összevagdalta. Amit tudott, magához vett és lelépett. A szomszédság és a rokonok azonban hamar felfedezték a szörnyűséget és a rabló nyomába eredtek. Utol is érték Gyömbér Pált, aki erre egy kútba akarta ölni magát. Üldözői azonban időben leterítették és rendőrkézre adták őt.

Elkésett a hóhér

A tárgyaláson döbbenettel hallgatták Gyömbér Pál részletes beszámolójt a rémtetteiről. A férfi szinte büszkén mesélte, milyen apró részletekre ügyelve követte el a rablógyilkosságait. Az iskolázatlan bűnöző azt hitte, csupán egy-két évre zárják el. A lelkiismeretfurdalás legkisebb jele nélkül beszélt az ártatlan emberéletek kioltásáról. Magabiztossága csak akkor ingott meg kissé, mikor elmondták neki: felesége többé hallani sem akar róla. Ügyvédje tehetetelenül hallgatta a gyilkosságok részletes beismerését, utolsó lehetőségként beszámíthatatlanságra akart hivatkozni. Ezt azonban éppen az összeszedett és gondosan előadott vallomás miatt vetették el. Gyömbért halálra ítélték. A korabeli szentesi lap beszámolója szerint az akasztás tervezett időpontja elmaradt, mivel a hóhér egy másik kivégzés miatt elkésett. Az ítélet végrehajtását így néhány nappal el kellett halasztani, végül a 31 éves Gyömbér Pált, aki nem bánta bűneit, 1890. áprilisában felakasztották.