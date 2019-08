Gyilkos férfiak Magyarországon – Sírba vitte titkait a balástyai rém

Belföld

Lokál ,

Brutális gyilkosságok, gyomorforgató rémtettek: a magyar kriminalisztika történetében számos sorozatgyilkosról készült feljegyzés. Korábbi szériánkban a sorozatban gyilkoló magyar nőkről számoltunk be, most azokról a férfiakról írunk, akiknek véres tettei mindmáig borzolják a kedélyeket. Szabó Zoltánra négy nő meggyilkolását tudták kétséget kizáróan rábizonyítani, akiket a vád szerint nyereségvágyból ölt meg. Számos kérdés maradt azonban tisztázatlan a mai napig: ha Szabó pénzért ölt, miért volt minden áldozata meztelen? És vajon a környéken akkoriban feltűnően sok eltűnt személy sorsához mi köze lehetett a balástyai rémnek? A kérdésekre talán már sohasem kapunk választ: a kegyetlen gyilkos magával vitte mocskos titkait a sírba.



60 éves asszonyt erőszakolt meg

Szabó Zoltán a csongrádi tanyavilágban nevelkedett, éppen csak kijárta az általános iskolát. Erőszakos kamasz volt: alig 16 éves korában bebörtönözték, mert megerőszakolta a szomszédban lakó 60 éves asszonyt. Tettéből már akkor sejteni lehetett, hogy élvezi a nők fájdalmát. Míg két és fél éves börtönbüntetését töltötte, a családja meghalt: előbb az apja távozott az élő sorából, majd öngyilkos lett a 26 éves bátyja, akit nemsokára Szabó anyja is követett a sírba. A frissen szabadult fiatal férfi egyedül maradt a tanyáján, ahol ettől fogva bármit megtehett, hogy kiélje erőszakos ösztöneit. Volt egy barátnője, akit gyakorlatilag állati sorban tartott: néha bezárta a lányt és csak egy résen keresztül juttatott be neki némi élelmet. Az 1990-es években Balástya környékén megnövekedett a tranzit forgalom, ezt kihasználva megjelentek az út szélén ácsorgó prostik. Bár nagyon sokan tűntek el közülük, a rendőrség szinte tehetetelen volt. Arra gyanakodtak, hogy a lányokat adják-veszik a stricik, és sokan végzik szexrabszolgaként külföldön. Egyetlen esetben bizonyosodott be, hogy az eltűnt utcalányt valaki megölte.

Felismerhetetlenné roncsolt holttest

Kovács Mónika egyike volt azoknak a lányoknak, akik 1998-ban az 5-ös számú út mellett árulták a testüket. Szabó Zoltán letartóztatása után azt vallotta, ő csalta el a lányt, egy elhagyott területen megfojtotta, elvette a ruháit és a lecsupaszított lány testét a vasúti sínekre tette, ágakkal betakarva. A lány tetemén több vonat is áthajtott, így a maradványai felismerhetetlenségig összeroncsolódtak. A balástyai rém később visszavonta ezzel a gyilkossággal kapcsolatban tett beismerő vallomását, és közvetett bizonyítékok miatt emiatt nem ítélték el. Bár sokan gyanakodtak arra, hogy egy ötfős romániai család és több helyi prosti eltűnéséhez köze lehet az erőszakos férfinak, ezeket nem tudták bizonyítani. Négy nő haláláért azonban kétséget kizáróan Szabó a felelős.

Meztelen női testek a tanya körül

1998. áprilisában Józsa Róbertné az első munkanapját töltötte a helyi presszóban. Innen hívta át magához a nőt Szabó Zoltán valami ürüggyel. Amint megérkeztek, egy súlyos tárggyal agyonütötte az asszonyt. Lemeztelenítette, majd a ruhákkal együtt elásta a tanyája mellé. 1998. júliusában a rém ismét lecsapott: ezúttal Jéga Szabó Bernadett volt az áldozat, aki szintén a presszóban dolgozott. A gyilkos ezúttal nem elégedett meg azzal, hogy agyoverte és megfosztotta ruháitól az asszonyt, hanem a fejét is levágta, ami nem is került elő soha. 2000. nyarán az élettársának egy barátnőjét hívta meg magához azzal az ürüggyel, hogy együtt lopnak majd tűzoltófecskendőket. Szabó Zoltán azonban ezt a nőt, Kállai Teréziát is megölte. Ezúttal zsineggel fojtotta meg áldozatát, a ruháit lehúzta és a tetemet elásta. Ruhái sohasem kerültek elő. Szanka Hajnalka mobiltelefonokkal üzletelt. Szabó azzal csalta el magához, hogy olcsó készülékeket tud szerezni, így Hajnalka több mint 300 ezer forinttal indult Szabóhoz. A rémségek tanyáján azonban ő is ugyanarra a sorsra jutott, mint a többiek. A megfojtott, es ruháitól megfosztott holttestet a rém ismét a tanya közelében ásta el. Noha a vád szerint Szabó nyereségvágyból ölt, ez volt az egyetlen eset, amikor bizonyítottan pénzhez jutott a gyilkos. A rendőrség az eltűnt Szanka Hajnalka híváslistáját ellenőrizve eljutott Szabó Zoltánhoz, aki hamarosan beismerte a gyilkosságokat, sőt többet is mondott.

15 perc hírnév a végzet előtt

Úgy tűnt, Szabó Zoltán élvezte, hogy a média érdeklődésének középpontjába kerül. Beszélt más gyilkosságokról is, amelyekről azt állította, nem ő követte el. A tanyája közelében megtalált négy tetemen kívül azonban több nem került elő, így a több gyilkosságot nem tudtak rábizonyítani annak ellenére, hogy a nyomozók között voltak, akik biztosak voltak benne, hogy sokkal több vér tapad Szabó Zoltán kezéhez. A média lanyhuló érdeklődése után a balástyai rém ráadásul visszavonta korábbi vallomásait is. Tagadta, hogy szszexuáliserőszakot követett volna el, és végül nem derült fény arra, miért ölt és csupaszított le nőket.

2003. novemberében Szabó Zoltánt életfogytig tartó börtönbüntetésre ítélték. A balástyai rém 2016-ban a szegedi Csillag börtönben cellatársával együtt felakasztotta magát. Így soha nem tudjuk meg, miért és hány embert ölt meg valójában.