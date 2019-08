Hallgat apja szexbotrányáról Donáth Anna

Belföld

Két hónappal ezelőtt még teljes mértékben elutasította a szexuális zaklatások minden válfaját Donáth Anna, a Momentum EP-képviselője. Most, amikor lelkész édesapja, a volt szocialista parlamenti képviselő keveredett ilyen ügybe, hallgat.

Egyre dagad Donáth László zaklatási ügye. Mint ismert a volt MSZP-s országgyűlési képviselő jelenleg egy budapesti szeretetotthon lelkészeként dolgozik. Donáthot egy ott dolgozó takarítónő jelentette fel, mert állítása szerint a lelkész zaklatta. A rendőrség szexuális kényszerítés miatt június óta nyomoz az ügyben. Az ügyet kirobbantó TV2 Tények című műsora szerint Donáth többször is ajánlatot tett a 30 év körüli nőnek, eközben megfogta a mellét és a nemi szervét is.

Érdekesség, hogy Donáth László Donáth Anna momentumos EP-képviselő apja. Donáth Anna most mélyen hallgat apja szexbotrányáról, pedig korábban határozottan kiállt a szexuális zaklatás minden formájával szemben. Az Origo felidézte, hogy az EP-kampány során Donáth Anna arról beszélt egy debreceni fórumon, hogy hogyan viszonyulnak a férfiak egy női politikushoz, és milyen hatást gyakorolt idehaza a szexuális zaklatások elleni metoo-kampány.

A fiatalon a politikába kerülő Donáth Annát akkor még zavarta, hogy az idősödő, tapasztalt politikusok összesúgtak mögötte, milyen jól néz ki, és ezt direkt a tudtára is adták. A politikust az is felháborította, hogy egy televíziós műsorba rendszerint nem a téma miatt, hanem azért hívták, mert fiatal nőként a nézők számára eladhatóbbnak tartották. Ugyan most mélyen hallgat, a zaklatásról akkor karakteres véleményt fogalmazott meg.

– Onnantól kezdve, ha valaki a komfortzónámba belép, én erre azt mondom, hogy ez sok, a másik pedig erről nem vesz tudomást, az a zaklatás – mondta Donáth Anna. Ha igazak az édesapját ért vádak, akkor a lelkész jóval tovább ment ezen a határon.

A Népszavának végül sikerült megszólaltatnia Donáth László lelkészt, akitől csak szánalmas magyarázkodásra futotta, érdemben nem reagált az őt ért zaklatási vádakra.

