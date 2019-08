Hitehagyott lett a szerelemben Nagy Sándor

Extra

Holló Bettina ,

Ábel Anita nagy sikerű talkshowjában, a Nő Commentben hétről hétre négy ismert nővel és egy férfivendéggel boncolgat hétköznapi vagy éppen szokatlan, nőket érintő témákat. A legfrissebb epizódban Bódi Margó, Osvárt Andrea, Gryllus Dorka, Hadas Kriszta és Nagy Sándor volt a vendég, aki ezúttal a szerelmi életébe is bepillantást engedett.

Nagy Sándor gyerekként igazi kis csibész volt. Noha jól tanult, egy kis csínytevésre mindig kapható volt, aminek bizony nem mindig lett jó vége. “A bátyám kétszer mentette meg az életem, kis híján belefulladtam a Tiszába. Tuzséron voltunk, egyszer csak eltűntem, majd jött a bátyám és kiszedett. Ha ez nincs, akkor én most nem ülök itt – kezdte Sanyi, aki már gyerekként elkezdett dolgozni, lakodalmakban énekelt kilenc évig. A színház azonban mindig is érdekelte, a sok munka pedig végül meghozta a gyümölcsét, hisz ma már rengeteg előadása van.

“Az osztályunkban tizenheten végeztünk, és ebből tizenheten pályán vagyunk, ami nagyon ritka. A főiskolán olyan vizsgákat csináltunk, hogy az emberek sorba álltak a jegyért. Ettől függetlenül lenéztek minket, a musicial szakosokról az volt elterjedve, hogy szépen énekelnek, de fogalmuk sincs, hogy miről – mesélte a színész, aki a karrierje mellett a magánéletében is szeretné megtalálni a boldogságot, de mint mondja az már egy fokkal nehezebb feladat.

“Én nem keresek már. Picit hitehagyott lettem abban, hogy eljön az igazi, a nagy Ő. Nem tudom létezik-e, nem tudom, hogy most 2019-ben létezik-e monogámia, de bízom benne, hogy igen. Az a vágyam, hogy ha találkozok egy nővel akkor ne legyen kérdés az, hogy tőle akarok-e gyereket, hogy egész nap vele akarok-e lenni. Én nagyon szeretek beszélgetni, nagyon érdekel a pszichológia, ez ugye szakmai ártalom is. Fontos a kémia, hogy tud-e gyereket szülni, hisz nyilván szeretnék családot is, de alapvetően a nagyon fontos az az, hogy két ember egy hullámhosszon legyen, közösek legyen a célok, az irányok, az alá-fölé rendeltségben én ugyanis nem hiszek, se pro se kontra” –szögezte le.

