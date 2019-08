Hoppá! Ebben jobbak a ducik

A plusz kilók sok esetben önbizalomhiánnyal járnak együtt, köszönhetően a körülöttünk uralkodó vékonyságkultusznak, de ez a trend is kezd megfordulni. Az utóbbi években kötelezték a divatházakat, hogy kifutóikon ne kórosan sovány modellekkel mutassák be a darabjaikat, és egyre elfogadottabbá válik a plus size az élet számos területén.

Ezt bizonyítja az is, hogy hazánk első duciknak szánt társkereső oldalán is exponenciálisan nő a regisztráltak száma, egyre többen merik tehát online is megmutatni magukat másoknak és itt keresik életük párját.

A ducitars.hu felhasználóit a közelmúltban arra kérték, hogy töltsenek ki egy online kérdőívet, melyben arra voltak kíváncsiak, milyen teltekkel párkapcsolatban élni.

Boldogabbak, akiknek duci a partnerük

A kutatásban több száz plus size férfi és nő vett részt, és általánosságban elmondható, hogy boldogabbnak érzik magukat egy telt partner mellett, mint más kapcsolatban. A férfiak harmada sokkal, másik harmaduk valamelyest boldogabb egy telt nővel, a nők 40 százaléka pedig jóval boldogabb egy duci férfi oldalán.

Arra a kérdésre, hogy miben más egy telt partnerrel töltött párkapcsolat, a férfiak és a nők többsége is azt válaszolta, hogy jobb a szex, mint a nem ducikkal. A nők emellett azt vették még észre, hogy harmonikusabb a párkapcsolat, és jobb a plus size férfiak humora, míg a férfiak arról számoltak be, hogy több volt a szeretet a kapcsolatban, és a duci nőknek pozitívabb az életszemlélete.

A férfiak 70 százaléka, a nők több mint fele szeretne újból telt partnerrel együtt élni. A kutatásból az is kiderült, a kitöltők kétharmada úgy érzi, a hétköznapokban éri leginkább hátrányos megkülönböztetés a telt embereket, és mindössze 13 százalékuk érezte úgy, hogy egyáltalán nem éri hátrány őket az élet bármely területén.

Györfi András, a cég alapítója, aki maga is egy plus size nővel él boldog párkapcsolatban, arról beszélt, az eredmények rávilágítottak, hogy a ducik tele vannak szeretettel, megértéssel és elfogadással.

„Senkinek nem kell tökéletes alakkal rendelkeznie ahhoz, hogy társat találjon. Erre tökéletes bizonyíték az oldal ahol a visszajelzések alapján már számtalan szerelem szövődött. Azt szeretnénk, ha a társkeresővel a jövőben még ennél is több ducinak sikerülne párra lelnie” – mondta a Lokálnak Györfi András.