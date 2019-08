Húsz évet kapott a férfit, aki csőbombákat küldött egy politikusoknak

Külföld

MTI ,

Húszéves börtönbüntetésre ítélték hétfőn New Yorkban azt a férfit, aki tavaly ősszel csőbombákat küldött amerikai demokrata párti politikusoknak.

Az 57 éves Cesar Sayoc elsírta magát, és keresztet vetett, amikor Jed Rakoff bíró felolvasta az ítéletet. Elmondta a bíróság előtt, hogy nagyon sajnálja, amit tett, és mentális betegségét, az óvodában elszenvedett szexuális zaklatásokat és a testépítőként használt szteroidokat okolta tettéért.

Sayoc tavaly ősszel, a félidős választások előtti hetekben 16 esetben küldött postán kezdetleges robbanószerkezeteket demokrata párti politikusoknak, köztük Barack Obama volt elnöknek és Hillary Clinton volt külügyminiszternek, a demokraták volt elnökjelöltjének. Ilyen csomagok érkeztek a CNN hírtelevízió New York-i és atlantai szerkesztőségébe, Soros György villájának postaládájába, John Biden volt alelnöknek, John Brennannak, a Központi Hírszerző Ügynökség (CIA) volt igazgatójának, vagy Robert De Niro filmszínésznek is.

A csőbombák egyike sem robbant fel, senki nem sérült meg.

A küldeményeket különböző tagállamokban adta postára. Ötnapos országos hajsza után fogták el Floridában, és tavaly novemberben vádat emeltek ellene 30 rendbeli bűncselekményért, köztük tömegpusztító fegyverek alkalmazása, robbanóanyagok törvényellenes postázása és emberölési kísérletek miatt.

A bírónak még az ítélethirdetés előtt írt levelében Sayoc azt írta: meggyőződése volt, hogy vezető demokrata párti politikusok bátorították az erőszakot, amelynek ő maga is áldozatául esett. Mint írta, Donald Trump elnök beiktatási ünnepségéről visszatérőben a szállodájába kétszer is megtámadták őt. Védőügyvédjei is ezeket az érveket sorakoztatták fel, amikor enyhébb, tíz évig tartó börtönbüntetést szorgalmaztak. Azt is felhozták mellette, hogy védencüket teljesen hatalmukba kerítették az interneten megjelent összeesküvés-elméletek, amelyek közül néhány azt hirdette, hogy Trump támogatói veszélyben vannak a demokrata párti politikusok miatt. “Ezt az Egyesült Államok elnökétől hallotta, attól az embertől, akivel kapcsolatban úgy érezte, hogy személyesen kötődik hozzá” – idézte a The Washington Post tudósítása az egyik ügyvéd szavait.