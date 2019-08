Hűtőt dobott szakadékba, visszahozatták vele

Külföld

Lokál ,

Egy spanyol férfi úgy gondolta, hogy jó poén, teli vigyorral az arcán, lehajítani egy hegyoldalról a szakadékba lestrapált, öreg hűtőjét, amit ráadásul még videóra is vett.

Antihősünk azzal nem számolt, hogy a rendőrség is megnézi a felvételt, amelyen az almeriai srác leráncigálja öreg frizsiderét autója platójáról, majd az újrahasznosítás új formáját megünnepelve, a mélybe dobja. A rendőrök hamar a nyomára bukkantak, így most 45 ezer eurót (közel 14,5 millió forint) kell fizetnie környezetszennyezés miatt, sőt, még a gépet is fel kellett cipelnie a mélyből, majd elszállítania azt.