Idén először versenyeznek egész estés dokumentumfilmek a miskolci CineFesten

MTI ,

Idén először szállnak versenybe egész estés dokumentumfilmek a CineDocs nevű új szekcióban a 16. CineFest Miskolci Nemzetközi Filmfesztivál dokumentumfilmes versenyprogramjában; az idei mustrát szeptember 13. és 21. között rendezik meg.

A szervezők MTI-hez elküldött közleménye szerint a CineFest nemzetközi trendekre reagálva hozta létre a CineDocs nevű új szekciót, amelyben 11 magyar és nemzetközi alkotás szerepel.

Az új szekcióban két világhírű Oscar-díjas rendező – Ron Howard és Asif Kapadia – filmje is versenybe száll. Ron Howard Pavarotti című életrajzi dokumentumfilmje a többszörös Grammy-díjas tenort, a világsztárt mint az embert mutatja be. Ugyancsak egy világsztárt hoz testközelbe Asif Kapadia Diego Maradona című filmje, amely a feltörekvő tehetséget, a futballista szupersztárt, a nápolyi istent, a gengszterek barátját és az emberi ronccsá váló sztár bukását egyaránt a nézők elé tárja.

Először lesz látható Magyarországon a cannes-i díjazott Chris, a svájci című kreatív dokumentumfilm. Anja Kofmel rendező alkotásában megpróbálja kinyomozni a délszláv háború idején elhunyt Christian Würtenberg, svájci haditudósító rejtélyes halálának okait és körülményeit.

A CineDocs szekcióban három magyar film is szerepel. A fesztiválon mutatkozik be a magyar HBO új, saját gyártású dokumentumfilmje, Bársony Katalin a Csillagfény távolság című alkotása, amely a magyar és nemzetközi dzsessz világába kalauzolja a nézőket. Balázs József zeneszerző, a dokumentumfilm főszereplője arról álmodik, hogy Amerikában is felfedezik.

Lerner János a Vadonvilág – gróf Széchenyi Zsigmond nyomában című dokumentumfilmje a Kilimandzsáró vidékére kalauzol el és mozaikszerűen eleveníti fel Széchenyi Zsigmond vadász, író életének legjelentősebb, sorsdöntő epizódjait.

A fesztiválon lesz a világpremierje a Kossuth-díjas Almási Tamás rendező Folyékony arany című egészestés nagy-dokumentumfilmjének. Az első magyar borról szóló mozifilm a tokaj-hegyaljai borvidék elkötelezett borászait és a tokaji aszút mutatja be.

A CineDocs szekcióban szereplő tudományos versenyfilmek a mesterséges intelligenciát és a holdutazást helyezték a középpontba. Veronika Janatková Jegy a Holdra című alkotásában kreatív és humoros módon tárja fel a Pan Am légitársaság Holdutazás projektjét, és bemutatja a ma is élő jelentkezők személyes történeteit, a korszak jellemzőit.

A locarnói világpremier után érkezik Miskolcra Elsa Kremser és Levin Peter Space Dogs című filmje, amely Lajka kutyáról szól. Az alkotás két rendezője is részt vesz a 16. CineFesten.