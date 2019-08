Idézze meg a múltat Székesfehérváron vagy Pannonhalmán

Extra

Holló Bettina ,

„Magyarország születésnapját” idén négynapos hosszúhétvégével ünnepelhetjük meg, ami jó lehetőség arra, hogy felfedezzük kicsiny országunk csodáit. A népszerű úticélok közé tartozik Székesfehérvár és Pannonhalma, ahol a múlt és a jelen találkozik, és ahol számos izgalmas látnivaló várja az ideérkezőket. A Lokál most ezek közül szemezgetett.

Székesfehérvár

Fejér megye székhelye elképesztően gazdag történelmi múlttal rendelkezik. Géza fejedelem alapította még 972-ben, fia Szent István pedig tovább fejlesztette, és Európa egyik fontos központjává tette. Mindez a városban sétálgatva még ma is érzékelhető, a történelmi látnivalók mellett ugyanis aktív kikapcsolódásra is számos lehetőségünk nyílik.

Főbb látnivalók

Koronázó Bazilika Romkertje – Nemzeti Emlékhely

Országalma és Városház tér

Bory-vár

Órajáték és Óramúzeum

Szent István székesegyház

Szent Imre templom

Skanzen – Palotavárosi Emlékek

Hetedhét Játékmúzeum Moskovszky és Réber gyűjtemény

Szent István Lovas szobra

Géza fejedelem szobra

Városi Képtár és a Deák-gyűjtemény

Árpád Fürdő

Programok a hosszúhétvégére

Hagyományőrző, családi, és zenés programok közül válogathatnak azok, akik az ünnepi hosszúhétvégén ellátogatnak a Székesfehérvári Királyi Napokra. A füleknek kedveskedik Rúzsa Magdi, a Blahalouisiana és az Alba Regia Szimfonikus Zenekar, míg a szemeknek az interaktív fényfestés, amit augusztus 17-én, 18-án és 19-én is megcsodálhatnak az arra járók. Augusztus 20-án pedig már reggel 10 órától kezdetét veszi a „Dunán innen, Dunán túl” – Népművészeti Fesztivál, amely Vas megye, Rábaköz, Sárköz, Galga mente és a Balaton-felvidék tájegységeit hivatott bemutatni. Emellett persze nem maradhat el a szentmise, a néptáncbemutató és a tűzijáték sem.

Pannonhalma

Ha Szent István, akkor Pannonhalma. A Győr-Moson-Sopron megyei település a keresztény magyar államiság egyik bölcsője. Érdekesség, hogy csak 1965 óta, vagyis csak 54 éve viseli ezt a nevet, korábban ugyanis Győrszentmárton volt. Történelmi jelentőségét azonban már sokkal korábban, 996-ban elnyerte, ekkor alapították ugyanis a Pannonhalmi Bencés Főapátságot. Ez a mai napig a város egyik fő látványossága, az épületegyüttes ráadásul augusztus 20-án 9:00-18:00 között ingyenesen is látogatható. Mutatjuk mit érdemes benne megnézni.

Szent Márton bazilika

Az altemplom

Porta Speciosa

A kerengő

Könyvtár

Arborétum és gyógynövénykert

Boldogasszony-kápolna

Millenniumi emlékmű

Más látnivalók:



Hefter Üveggaléria és Stúdió

Szent István szobra

Szent István dombormű

Mindenki keresztútja

Radnóti emlékmű

Programok a hosszúhétvégére

Augusztus 19.: A főtéren megrendezett Szent István Napokon fellép majd a Geszti Best Of, de lesz tűzijáték és utcabál is.

Augusztus 20.: Szentmise és terményáldás lesz a Kistemplomban, de megnyitja kapuit a Kézműves Udvar is. 20 órakor pedig Szent István király intelmeit Imre herceghez Mácsai Pál és Binder Károly tolmácsolásában hallgathatják meg az érdeklődők a Pannonhalmi Bencés Gimnázium dísztermében.

Indulj el és hagyd, hogy minden út egy újabb csodához vezessen! További inspirációért látogass el a csodasmagyarorszag.hu weboldalra.

Tématámogatás. Készült a Magyar Turisztikai Ügynökség megbízásából.