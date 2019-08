Ilyen egy 250 millió dolláros magánsziget

Külföld

Lokál ,

Egy amerikai hajótársaság úgy döntött, hogy egy különleges luxusparadicsomot hoz létre a Bahamákon. A Coco Cay névre keresztelt földdarabka a világ egyik legextrémebb kalandparkjának ad otthont, többek között Észak-Amerika legnagyobb vízicsúszdájával. Egy ilyen nyaralás pedig a hajós körutaknak köszönhetően már a magyar turisták számára sem elérhetetlen álom.

Amikor amerikai körutazást tervezünk, a legtöbben egy lakóautóval vagy motorral megtett túrát képzelünk el a vadregényes vadnyugat tájain keresztül. Pedig van más lehetőség is, hogy bejárjuk a kontinenst, ráadásul a magyarok közül is egyre többen élnek vele. Miről is van szó pontosan? A hajóutakról, hiszen ezek már nem csak egy szűk elit kiváltságát jelentik! Turisták ezrei döntenek amellett, hogy egy óceánjáró fedélzetéről csodálják meg Amerikát a partok mentén hajózva.

Mondani sem kell, hogy Hawaii-t például imádják a kirándulók, főleg, ha egy luxushajón barangolhatják be az egzotikus növényvilágáról és vulkanikus kőzeteiről ismert szigeteket. Legismertebbek mégis a Floridából induló óceánjárók lehetnek, hiszen a keleti parton található állam közel fekszik a türkizkék vizű Karib-tengerhez.

Aki ebben a térségben a Royal Caribbean hajótársasággal kalandozik, az semmiképp se hagyja ki a Coco Cay-t! A nemrég nyílt magánsziget hajmeresztő, 250 millió dolláros befektetés volt, de bizonyára megtérül majd: igazi exkluzív turistaparadicsom a cég utasainak, ahol az adrenalinfüggők és a pihenni vágyók is megtalálják a számításukat.

Itt található például Észak-Amerika legnagyobb vízicsúszdája, ahol nem is igazán csúszunk – inkább hajmeresztő függőleges zuhanásban lehet részünk! Akit még ezután sem fog el a tériszony, az akár 130 méter magasról is megcsodálhatja a szigetet egy léghajóban, vagy épp kipróbálhatja a Karib-térség legnagyobb hullámmedencéjét. A relaxálni vágyókat ezzel szemben óriási, lagúnaszerű medence várja, ahol a víz alatt kialakított hangfalrendszer gondoskodik a zenéről, a látogatóknak pedig legfeljebb a vízi bárig kell elúszniuk a koktéljukért. Akik estére is maradnak, a tengerre épült bungallókból élvezhetik a naplementét.

De a hajózás nem csak a trópusokon élvezet! A nyári hónapokban is sokan választják például a hűsebb Alaszkát, ahol a sziklás partok a tenger felől megközelítve teljesen más perspektívából tárulnak a turisták elé. Legalább ennyien hajóznak New Yorkból is a zordabb északi tájak felé, hogy felfedezzék Massachusets, New England vagy Maine pazar természeti szépségeit, hegyeit és erdőségeit. Ha pedig valaki nem szeretne repülni, akkor akár hajóval is megteheti az Európa és Amerika közti távot! A szezonváltáskor a hajók ugyanis az óceánt teljes egészében átszelik.

“Egyre többen ébrednek rá a hajózás előnyeire, vagyis arra, hogy egy színvonalasabb hotel áráért sokkal nagyobb területet járhatnak be, többet látnak, többet tapasztalnak. Arról nem is beszélve, hogy maga a hajóút már önmagában is különleges élmény” – mondja lapunknak Nemes-Horacek Márta, a Tengerjáró Kft. ügyvezetője, a Discover America Hungary egyesület tagja.