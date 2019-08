Ilyen egy átütő zöld sikersztori

Belföld

Lokál ,

Egyre gyakrabban hallani magyar vállalkozásokról, amelyek valósággal berobbannak a nemzetközi piacra. Magyarországon már ezer felett jár a startupok száma: a V4 országokkal karöltve kiemelkedően teljesítünk az innováció területén. Vannak olyanok is, akik egy már létező technológiát visznek sikerre a világon elsőként – igazolva, hogy az átgondolt megvalósítás legalább olyan fontos, mint maga az ötlet.

Utóbbira példa a GreenLine autómosó franchise, ami egyedi technológiájának hála már több európai országban is megvetette a lábát. A módszer nem magyar vívmány, de a gyakorlati alkalmazás, a használt termék és az üzleti modell kidolgozása is a magyar céghez köthető.

Másfél deci vízzel autót mosni

Maróti Árpád tulajdonos a Lokálnak elmondta, a nanotechnológiás mosás autónként csupán másfél deci vizet igényel, és nem pusztán környezetkímélő: egylépcsőssé teszi az egyébként 5-6 lépéses folyamatot, így mindenkinek időt takarít meg.

Az ilyen autómosók nem igényelnek jelentős költségekkel járó csatornázást, ezért teljességgel mobilisak. Olyan könnyen megközelíthető helyszíneken is telepíthetők, mint egy bevásárlóközpont vagy egy irodaépület, kiiktatva a felesleges köröket és ezáltal is időt spórolva a dolgozóknak. Itthon a legújabb mosó épp egy Westend-közeli irodaházban nyílik majd.

Na de hogyan tisztul meg az autó ennyi víz használatával? A nanorészecskék a karosszéria és a kosz közé ékelődnek, ami után egy egyszerű áttörléssel, karcmentesen távolítható el a szennyeződés. A formula viaszt is tartalmaz, így tükörfényes karosszéria az eredmény, ami tovább marad mutatós, hosszú távon akár pénzt is spórolva az autó tulajdonosának.

Nem csoda, hogy az ötletbe tőlünk nyugatabbra is beleszerettek. A cég először 2018 februárjában fogott tudatos franchise-építésbe – azóta Árpádéknak már többek közt Szlovákiában, Ausztriában és Svájcban is van autómosójuk. Jelenleg is tárgyalnak továbbá német, ír és svéd partnerekkel, akik mind maguk jelentkeztek be az új módszertől fellelkesülve. Vonzó lehet számukra, hogy a telepítés kevés kockázattal jár: jóformán semmit nem kell átépíteni hozzá.

40 új európai helyszín jöhet

Először egy svájci magyar partner jelentkezett, az országban azóta két autómosó is létesült és további kettő fog. Németországban ugyanekkor egy komplett plázahálózat érdeklődik a cég iránt, ami összesen akár 40 új helyszínnel is gyarapodhat Európa-szerte.

A GreenLine eközben hangsúlyt fektet arra, hogy egy jól átlátható online foglalási rendszerrel is segítse az időoptimalizálást.

“Már megszokhattuk, hogy az emberek neten rendelnek mindent, a cipőtől a pizzáig. Reméljük, az autómosáshoz történő időpontfoglalás is bevett gyakorlattá válik majd, Magyarországon és külföldön egyaránt” – nyilatkozta lapunknak Maróti Árpád.