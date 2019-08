Íme Berki Krisztián programja! Ezt ígérte, ha megválasztják

Belföld

Lokál ,

Mint ismert, többek között Berki Krisztián is bejelentkezett a főpolgármesteri székért, meg is tartotta programismertető tájékoztatóját, ahol igen érdekes ígéreteket tett.

Az izomceleb a sajtótájékoztatót azzal kezdte, hogy bemutatta a transzparenseket, és elmondta, a zászlók színeire is lehetett szavazni, ő pedig követi a rajongók és a budapestiek akaratát. Ezzel előre is vetíti azt, hogy nemcsak ígérgetni akar, hanem amit mond, be is fogja váltani – számol be a Ripost.

A lap információi szerint az egybegyűltek előtt például megígérte, hogy ingyenesen lehet majd utazni mindenkinek a BKK járatain. Mint mondta, nem tömegközlekedést, hanem közösségi közlekedést akar, a turistákkal ugyanakkor magasabb BKV-díjakat fizettetne.

A második pontban a fővárosi parkolást említette meg, ami szerinte teljesen veszteséges. Mint fogalmazott, ezt rendbe kell tenni. A harmadik pont a mozgáskorlátozottak parkolása. Az ilyen autókra 80 x 80-as táblát ragasztatna ki, azért, hogy kellően észrevehetőek legyenek az ilyen autók, hogy a többi ember segíthessen nekik – tudatja a celeb programját a Ripost.

Tarlós Istvánnak azért, hogy “október 31-én megkezdhesse a nyugdíjas éveit családjával”, Berki Krisztián 8 jegyet ajándékoz az óriáskeréken, hogy fentről nézhesse, hogyan épül a főváros. A portál újságírójának kérdésére elmondta, hogy nem lépne vissza senki kedvéért.

További cikkek: