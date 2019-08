Jelentős összeget biztosít jövőre a tanító alapszakosok támogatására a kormány

Belföld

MTI ,

A gyógypedagógus hallgatók után az alsós tanítónak készülő fiatalokra is kiterjesztik jövőre a Klebelsberg Képzési Ösztöndíjat – ismerteti a csütörtöki Magyar Nemzet.

A cikk szerint megjelent a Magyar Közlönyben az a kormányrendelet, amely kiterjeszti a pedagógus hallgatók speciális ösztöndíját. Eszerint a 2020/21-es tanévtől az egyetemek és főiskolák tanítói alapszakára járó hallgatók is részesülhetnek az anyagi támogatásban, amelynek összege a tanulmányi eredmények és a választott szakterületek függvényében félévenként 125 és 375 ezer forint között mozog. Ismert, a Klebelsberg Képzési Ösztöndíjat a pedagógus utánpótlás biztosítása érdekében hozták létre 2013-ban, eredetileg az osztatlan tanárképzésben tanulók számára, de 2017-től a gyógypedagógus hallgatókat is bevonták a támogatottak körébe. Az ösztöndíjszerződés sajátossága, hogy nem csak pénzt, de a diplomaszerzés után állást is kínálnak a végzetteknek. Feltétel azonban, hogy ezt a munkaviszonyt legalább annyi ideig fenntartsa a fiatal, mint ameddig az ösztöndíjat folyósították neki, máskülönben visszafizetési kötelezettsége keletkezik. A munka helyszínét, vagyis az iskolát a Klebelsberg Központ (KK) választja ki, de a hallgató jelölheti meg azt a három megyét, ahol hajlandó állást vállalni.

Elindítása óta egyébként összesen 3,4 milliárd forintot fordított a kormány erre az ösztöndíjra, ami már csaknem háromezer pályakezdő anyagi segítését és elhelyezkedését tette lehetővé. Most kiderült: a ráfordítás a következő esztendőkben tovább emelkedik majd, a kormány ugyanis felkérte a pénzügyminisztert, hogy gondoskodjon a tanító szakosok bevonása miatt szükséges többletforrások bevonásáról. 2020-ban 108 millió forintot irányoznak elő erre a célra, 2021-ben az összeg már 270 millióra emelkedik, 2022-ben már félmilliárdnál is több, 540 millió forintos költséggel számolnak, a 2023. évtől pedig beépülő jelleggel 702 millió forintot különítenének el a költségvetésből az Emberi Erőforrások Minisztériumának a fenti célra. Újdonság lesz továbbá, hogy a hallgatóknak a szerződés aláírásakor vállalniuk kell: a záróvizsga teljesítését követő hat hónapon belül megszerzik oklevelüket, majd az ezt követő hatodik hónap végéig munkába állnak – olvasható a Magyar Nemzetben.

