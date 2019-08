Jubileumát ünnepli a sztárok kedvenc DJ-je, Bárány Attila

Extra

Holló Bettina ,

Harminc év, több, mint hatezer fellépés, több, mint százezres bulizó közönség – egy élet munkáját ünnepli augusztusban Magyarország egyik legismertebb és legnépszerűbb lemezlovasa, Bárány Attila. A Rádió 1 DJ-je, aki számtalan hazai sztárral dolgozott együtt az évek során, Balatonfüredre várja azokat, akik együtt szórakoztak vele az elmúlt harminc évben.

Szinte mindent látott a hazai éjszakából Bárány Attila, akinek bulijain generációk nőttek fel, és tartanak ma is vele. A lemezlovas harminc éve kezdte pályafutását a Balaton partján, ezért esett a választása most is Balatonfüredre.

– Harminc év nagy idő. Ha csak heti négy alkalommal számolom a fellépéseket, akkor is több, mint hatezer buliról beszélünk, ez rengeteg – mesélte Attila, vagy ahogyan mindenki ismeri, DJ Bárány. – Egy élet munkája. Persze biztosan van olyan, aki azt mondja: ugyan, ez csupán szórakozás, és talán igaza is van. Én a hobbimat választottam a hivatásomnak, amibe a mai napig szívemet, lelkemet beleteszem.

A Rádió 1 DJ-je elárulta, sokan azok közül, akik évtizedekkel ezelőtt jártak a bulijaira, ma is megteszik ugyanezt, de a fiatalabb generáció is szívesen szórakozik a szettjeire.

–Nem véletlen, hogy sokan a rajongóim, ismerőseim, barátaim közül még a mai napig is eljárnak velem bulizni. Jubileumhoz érkezem, idén augusztus 17-én ünneplem a pályakezdésem harmincadik évfordulóját. Sajnos azt a klubot, ahol Balatonalmádiban kezdtem, már elbontották, de nem messze onnan, a Club Helkában sokáig voltam rezidens, így végül erre a helyszínre esett a választásom. Egy egy olyan klub, amely a mai napig működik és ahová rengeteg rajongóm járt annak idején szórakozni a bulijaimra – mesélte Bárány, akit a Disco’s Hitben minden hétköznap este hallhatnak a rajongók. A DJ az elmúlt években olyan sztárokkal dolgozott együtt, mint Király Viktor, Radics Gigi, Gáspár Laci, de Rubint Réka alakreform óráinak is állandó résztvevője lemezlovasként. Harmincéves jubileumára a balatonfüredi Club Helkába várja azokat, akik egy fergeteges ünneplésre és egy felejthetetlen nyáresti bulira vágynak.