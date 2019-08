Kandász és Demcsák: Haza akartunk jönni

Extra

Kiss Nóra ,

Kandász Andrea és Demcsák Zsuzsa húsz éve barátnők, a TV2 tegnap este indult Ázsia Expressz 2. című műsora azonban mindkettőjüknek hatalmas próbatétel volt. A két műsorvezető sokat vitázott, az első héten azon is elgondolkodtak, hogy feladják a játékot, és hazarepülnek.

Kandász Andrea és Demcsák Zsuzsa húsz éve barátnők, így mindketten nagyon örültek, amikor együtt kérték fel őket a TV2 Ázsia Expressz 2. című műsorában való szereplésre. – Zsuzsával az első tíz évben a közös munkahely miatt napi kapcsolatban voltunk, és mindent megosztottunk egymással. A barátság azóta is megmaradt, de miután más helyen kezdtünk el dolgozni, már nem voltunk folyamatosan egymás életének a része. Mindezek ellenére nagyon örültem, hogy együtt vágunk neki a kalandnak, főleg hogy tudom, Zsuzsa milyen nehéz időszakon ment keresztül. Én már az előző évadnak is nagy rajongója voltam, és reménykedtem benne, hogy idén gondolnak rám a készítők – kezdte a műsorvezető a Lokálnak. Andi bevallotta: az elején nem volt zökkenőmentes a közös kaland Zsuzsával, aki az első adásban – persze véletlenül – fejbe is találta őt egy kockával.

– Sokat változtunk tíz év alatt, ezért újra össze kellett csiszolódnunk. Olyanok voltunk, mint két kiskakas, akik szeretnének egymáson felülkerekedni. Zsuzsa odamondogató stílusa és az én sértődékenységem, érzékenységem sok vitához vezetett, főleg az első héten. Már ott tartottunk, hogy feladjuk a játékot, és hazajövünk, de aztán egymásba kapaszkodva ezen is túllendültünk. Esténként nagyokat beszélgettünk, meditáltunk, és a reggelt mindig egy öleléssel kezdtük. A közös rituáléknak köszönhetően pedig sikerült egymásra hangolódnunk – vallott Andi. A TV2 riportere nagyon élvezte az ázsiai kalandot, de nagylánya és férje hiánya őt is megviselte.

– Hiányzott a férfienergia. Olyan jó lett volna, ha a férjem is velünk van. Irigyeltem azokat a párokat, akik a szerelmükkel együtt játszhattak.

Kandász segédkezett Demcsák és Krishan fogadalmánál

Mint arról már beszámoltunk, Demcsák Zsuzsa a kint töltött idő alatt ismerte meg az indiai Krishant, akivel jelképesen össze is házasodtak egy hotelszobában. A fogadalomnál pedig Andi segédkezett. – Zsuzsa azt mesélte, hogy boldogok, és ha ez így van, akkor én ennek természetesen nagyon örülök – mondta Kandász.

