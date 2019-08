Képmutató a baloldal #metoo-ügyben

A konzervatív napilap felidézte, hogy amikor Marton László színházi rendezőt egy évtizedekkel korábban elkövetett szexuális zaklatással vádolta meg Sárosdi Lilla színésznő, az ellenzéki pártok képviselőnői közös nyilatkozatban emelték fel szavukat, a DK pedig törvényjavaslatot akart benyújtani, amikor a Pesti Srácok az ellenzéki tüntetések tiniszónokáról, Nagy Blankáról egy felcsúszott szoknyás képet közölt. Viszont politikai bosszút emlegettek, amikor a Vona Gábor volt Jobbik-elnökről könyvet író Havas Henriket két nő is szexuális zaklatással vádolta meg.

A Magyar Nemzet most az MSZP, a DK, a Párbeszéd és a Momentum sajtóosztályát is megkereste, hogy reagáljanak a hírre, miszerint az MSZP egykori képviselőjét, a Momentum alelnökének apját egy szeretetházban dolgozó volt alkalmazott feljelentette, mert állítása szerint a lelkész a mellét és a nemi szervét fogdosta. A laphoz egyetlen válasz sem érkezett az ellenzéki pártoktól, ahogy a szintén megkeresett Nők a Nőkért Együtt az Erőszak Ellen Egyesület (NANE) sem reagált. A nemzetközi #metoo mozgalom magyarországi képviselete is csak annyit közölt a megkeresésre: elsődleges céljuk, hogy a hozzájuk forduló, szexuális erőszakot elszenvedőknek tanácsot adjanak, ezért „más közéleti, politikai színezetű ügyekben” nem foglalnak állást.

