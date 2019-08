Kezdődik a 28. Budapest Borfesztivál

Belföld

Lokál ,

28. alkalommal rendezik meg Európa legszebb borfesztiválját, 2019. szeptember 5-8. között a Budai Vár teraszain.

A Budapest Borfesztivál 28. alkalommal várja a borozni, kikapcsolódni, szórakozni vágyókat a főváros egyik legimpozánsabb helyszínén, a megújuló Budai Várban. A vendégek nappal és esti fényében is káprázatos panorámát élvezve kóstolhatják meg a közel 200 hazai és külföldi kiállító több ezer borát. Az idei év fókuszába az Egri borvidék, a Bikavérek és Egri Csillagok, a helyi gasztronómia és kultúra kerül. A borok kóstolásán kívül megismerkedhetünk a Bikavért övező legendákkal, hungarikum borunk készítésének titkaival. Európa legszebb borfesztiválján a bor és kultúra találkozását gazdag zenei és gasztronómiai kínálat teszi most is felejthetetlenné.

A Borfesztivált megelőző első szakmai rendezvény már hosszú évek óta a Boregyetem, mely idén szeptember 2-án, hétfőn kerül megrendezésre a MOM Kulturális Központban. Az “Egri Bor Most” program keretében a rendezvényen idén az Egri borvidéket látjuk vendégül. Tíz gyönyörű egri bor kóstolójára felfűzve körbejárjuk az Egri Csillag és Bikavér jelenét, az aktuális szabályozási kérdéseket, és azt, hogy milyen szerepe van a legjobb dűlőknek a stílus kialakításában. Bemutatkozik az új borvidéki palack is, az “1552 Eger”.

Pár Borpár – játékos kóstolóprogram a Budapest Borfesztiválon. A rendezvény teljes nyitva tartása alatt elérhető program keretében, előre meghirdetett borpárokon keresztül, a borászok szakmai érdekességeket mutatnak be a látogatóknak. Az „egyet fizet – kettőt kap” rendszerben elérhető borpárok két tagja csak egyetlen jellemzőben különbözik, így a párhuzamos kóstolással nagyon könnyen megérthetjük, milyen módon jelennek meg a borban például a dűlők sajátosságai, a különböző évjáratok hatása vagy a fahordós érlelés. A tételek között kiemelten szerepeltetjük az idei vendégrégióból, vagyis az Egri borvidékről érkező borpárokat.

VinAgora Taste of Hungary – Kóstold körbe Magyarországot! A különleges szakmai program elsődleges célja, hogy szigorúan válogatott borokon keresztül felhívja a figyelmet a magyar borok sokszínűségére, a helyi szőlőfajták és hazai borstílusok sajátosságaira. A rendezvényen kiállító több mint 150 borászat az ország összes termőhelyét, és szinte összes szőlőfajtáját és bortípusát lefedi. Ebben a zavarba ejtően gazdag kínálatban nyújt segítséget a Taste of Hungary válogatás, minden kategóriának egy-egy olyan csúcsminőségű borát ajánlva, mely érmet érdemelt a VinAgora Nemzetközi Borversenyen. Ezek a kiváló borok szépen reprezentálják többek között, hogy milyen egy etalon Olasz rizling, Kékfrankos, Bikavér, rosé, villányi franc, vagy éppen Aszú. Idén külön figyelmet szentelünk az Egri borvidék borainak.

Hűvös elegancia, üde, gyümölcsös borok, hagyományok és modernitás – avagy Egri Bor Most a Budapest Borfesztiválon! Legendás házasításairól ismert történelmi borvidékünk folyamatos fejlődésben van, és nem csak a Bikavér stílusa került helyre az elmúlt években, hanem az is bebizonyosodott, hogy Eger jóval több, mint népszerű vörös zászlósbora. A fesztiválon kóstolhatók lesznek a borvidék legjobb dűlőinek sokszínűségét megmutató, legmagasabb minőségi kategóriába sorolt Grand Superior borai, és bemutatkozik az új egri palack is.

Nagyszerű művészek, előadók készülnek az idei Borfesztiválra, hogy több helyszínen és színpadon szórakoztassák a közérdeműt. Egy kis ízelítő a színes programkavalkádból: első nap többek között fellép egy feltörekvő együttes, Dánielfy Gerő és az Utazók, akik sokféle stílusban játszott zenéjükkel szeretnék az embereket egy pillanatra megállítani, megfogni. Az est fénypontja a Kiscsillag koncertje lesz, a tervek szerint Lovasi András idén egy meglepetés vendéggel készül. Pénteken a klasszikuszenei Cziffra Fesztivál fellépői hoznak az egykori zongoraművész, Cziffra György által képviselt, műfajilag nyitott és rendkívül izgalmas műsort. Az idei Kamara Virtuózok döntőse, Sárközy Lajos és zenekara arról ismert leginkább, hogy klasszikus stílusban is tudnak virtuózan játszani, amit a Borfesztiválon is meg fognak mutatni. Szombaton a Magyar Jazz Szövetség jóvoltából egy igazi Jazz Vágtán vehetünk részt, együtt zenél mindenki, aki számít: Dés László, Szakcsi Lakatos Béla, Deseő Csaba, Oláh Kálmán, Balázs Elemér, Egri János, Kőszegi Imre, Berki Tamás, Fekete – Kovács Kornél, Gőz László. A vasárnap idén is a népzenéről szól, lesz Szüreti Felvonulás, a Borfesztivál műsorát este az ethon-beat zenét játszó Aurevoir zenekar zárja. A Tokaji udvarban a 90.9 Jazzy Rádió színpadán 16 órától a funk, soul és smooth jazz ritmusai töltik meg a poharakat. Csütörtökön, pénteken és szombaton a rádió legkedveltebb jazzy mixeit készítő DJ-i forgatják a lemezeket MyT és Jazzkovács László személyében, míg vasárnap Dj Effendi gondoskodik a hangulatról.

Szőlő- és borünnep, pörgő szoknyák, csattanó csizmák és hét országra szóló vigadalom! Hagyományos Szüreti Felvonulás a Budai Várban, melyet a nagyszínpadon és a két további pódiumszínpadon népzenei és néptánc gála követ. Az egyik leglátványosabb programelem idén is a Fonó Budai Zeneházzal közösen valósul meg: a Borfesztivál igazi kavalkáddal készül, a vendégeink között köszönthetjük többek között a Muzsikás együttest, a Nemzeti Táncegyüttest, de több táncegyüttessel, szólótáncossal és zenésszel is találkozhatnak majd az érdeklődők. A felvonulást borvidékeink elöljárói, hagyományőrzői, borrendjeink és természetesen néptánc együttesek, népzenészek alkotják. A szőlő- és bortermelő eleink tiszteletére rendezett színes, látványos, táncos-zenés forgatag a Szentháromság térről indul szeptember 8-án, vasárnap 12 órától.

Ahogy a bor nélkülözhetetlen része a gasztronómiának, úgy Borfesztivál sincs változatos kulináris élvezetek nélkül. A rendezvény évek óta változatos, folyamatosan megújuló, de minőségi kínálatot biztosít melyben széles igényeket kielégítve, jól megférnek egymás mellett a hagyományos fesztiválkonyha, a modern street food és a gourmet különlegességek is.

Ismét üdvözölhetjük az elmúlt évek nagy sikersztoriját bemutató, kizárólag olasz alapanyagokból dolgozó PizzaMe-t, a szarvasgombákkal és más különleges erdei gombákkal bűvölő Terra Tuffola-t, valamint önálló standon jelenik meg a legendás litván érlelt sajt, a Dziugas. Természetesen nem ez lesz az egyetlen prémium sajt a fesztiválon, hiszen a Szega Market is elhozza a legjobb magyar sajtokat. Kemencében sütött ételekkel, extra feltétekkel készül a Szittya Pita Kenyérlángosozó és a Szittya Buci (helyben gyúrt és kemencében sütött bucik többféle ízletes hússal és hozzávalóval megrakva). Idén új választékkal készül a SPAR Grillterasz grillsajttállal, magyaros karaj tállal, házias bio szörpökkel érkezik. A gourmet különlegességek szerelmeseinek idén a Füst és Buborék egri alapanyagokból és vadkovásszal készít különlegességeket, a Gléda vendéglő modern köntösbe öltöztetett magyaros ételekkel készül. A nagy sikerre való tekintettel idén sem maradhatnak el az Ami Burger magas minőséget képviselő kézműves burgerei. A minőségi borkorcsolyákról a Snock prémium sajtos snackjei és a Kanálka kézzel készült chutney-jai, zöldségkrémjei gondoskodnak. Édes és sós, húsokkal is töltött rétesekkel érkezik az Antik Rétes, valamint izgalmas meglepetésekkel készül Szabó Péter osztriga sommelier is. A prémium kávéról a Julius Meinl és a Fresh Corner, az édes pillanatokról a Gerbeaud cukrászda, a Vitéz Kürtős és a Bolka Bonbon gondoskodnak.

Az Országkonyha (XXL Catering) jóvoltából Huszár Krisztián chef különleges, elsősorban kovásszal készült ételekkel készül és amit szintén ne felejtsünk el megkóstolni: az Agrár Marketing Centrum ismert Kapj rá! kampány keretén belül kínált halas falatkáit.

A Borfesztivál már elengedhetetlen része az idén megújult NÉBIH Borkvíz Bár interaktív sátor, ahol számtalan, borral kapcsolatos érdekesség található. A NÉBIH Borászati és Alkoholos Italok Igazgatóságának céljai között nagy szerepet kap a hamisítás elleni küzdelem és a tudásmegosztás, ezáltal a vásárlói tudatosság erősítése. Ennek érdekében a Borfesztiválon is több játékos feladattal állnak az érdeklődők rendelkezésére. Az Egri borvidékre koncentrálva a hungarikumok közé tartozó Egri Bikavér és annak fehér párjaként született Egri Csillag jellemző illat- és aromajegyeit ismerhetjük meg egy vakkóstoló során, melyet érdekes illatfelismerő játékkal egészítünk ki. Az élményt kvízkérdések, vaktérkép és egyéb meglepetés aktivitások teszik még színesebbé. A játék végén a megszerzett tudás tesztelhető, az ajándék garantált! A játékban részt vehet bárki, aki a helyszínen érvényes e-mail címmel regisztrál. Az esemény támogatója a NÉBIH.

Érmes Borok Háza – Találkozás új borokkal, új pincészetekkel. A VinAgora Érmes Borok Házában a Savoyai teraszon a Borfesztivál közönsége személyesen találkozhat azon magyar pincészetek boraival, melyek az idén áprilisban megrendezett 20. VinAgora Nemzetközi Borversenyen érmet nyertek. Hazánkból és további 16 országból 643 bor versenyzett a VinAgora Nemzetközi Borversenyen, melyek közül 6 Champion díjat, 5 nagyarany, 83 arany és 111 ezüstérmet és 26 különdíjat vittek haza a magyar borászok.

Lesz egy stand a Borfesztiválon, ahol tényleg minden csepp számít! Egy stand, ahol a bor segít. Egy stand, ahol kóstolás közben előtérbe kerül az autizmus. Az Autistic Art Alapítvány autista fiatalokat befogadó, civil fenntartású lakóotthonokat támogat. Művészetterápiás programsorozatuk nemcsak terápiás célt szolgál, egy olyan platformot is teremt, ahol a gyakran nem beszélő autista fiatalok művészeti tehetsége kibontakozhat. E programnak köszönhetően megszületett az Autistic Art borválogatás, amelyben a kiemelkedő magyar borokat ötvözték a művészettel. Az együttműködés által a Bolyki, az Etyeki Kúria, a Gilvesy, a Luka, a Konyári és a Vylyan pincészetek limitált darabszámú palackjai öltöztek különleges köntösbe: a palackokat az autista fiatalok – művészetterápián született – színes, vidám rajzai díszítik. Az Autistic Art Alapítvány standjánál bárki közelebb kerülhet a Borfesztiválon az autizmus ügyéhez, a borok értékesítésből befolyó bevétellel pedig az autizmussal élő fiatalok életkörülményeinek fejlesztését és terápiás programjának fenntartását támogatja minden kedves borkedvelő.

Terített asztal Önnek is a Borfesztiválon! Aki a Borfesztivál forgatagában, ám nyugodt környezetben, terített asztalnál szeretné elfogyasztani ebédjét vagy vacsoráját, az megteheti a Barokk kapu alatt elhelyezkedő kényelmes és exkluzív Budapest Terrace-on. Előre lefoglalhatja helyét, nem kell sorban állnia sem a Borfesztivál belépőjegyért, sem a finom falatokért. A sok séta, a borozgatás vagy a koncertek után pár órára megpihenhet, és kényelmesen étkezhet barátaival, családjával. A „Terített asztal” jegy magában foglalja a Borfesztivál napi belépőjegyet soron kívüli bejutással, 2 órányi időtartamra exkluzív helyen egy terített asztalt egy háromfogásos ebéddel vagy vacsorával, és VinAgora díjnyertes borokkal.

Ismét összefog a borász szakma, a Budapest Borfesztivál és a Magyar Máltai Szeretetszolgálat, hogy segítsen! A Jótékonysági Borárverés olyan nagy múltú esemény, ami minden évben felajánlók és licitálók széles körét mozgósítja. Számos borászat évről-évre érdekes, egyedi, értékes tételeket ajánl fel, melyek eladásából befolyt teljes összeg a Magyar Máltai Szeretetszolgálat számlájára kerül. Az idei Borfesztivál 40 000 darab pohártartója a Máltai Szeretetszolgálat tiszaburai varrodájában készült. A 2016-ban megnyitott üzemmel működő gazdasági tevékenység jelent meg a falu életében: gépek dolgoznak, árut szállítanak, megrendelést lehet leadni, értékesítés történik – csupa olyasmi, ami korábban hiányzott a mindennapokból. A pohártartók elkészítése is hozzájárul az üzem fenntartható működéséhez, ezáltal a családok biztos jövedelméhez. A varroda ugyanakkor nemcsak termelő üzem, de szakmai képzési hely is, az általános iskolás gyerekeknek pedig játékos foglalkozásokkal segít a tanulásban és pályaválasztásban. A Jótékonysági Borárverés idei célja a tiszaburai varroda gyerekeknek, fiataloknak szóló programjainak támogatása. A Magyar Máltai Szeretetszolgálat szeretne a varrodában egy új, modern varrószobát kialakítani a gyerekek számára, hogy fiatalon megismerhessék a szabás-varrást, mint szakmát, amit később munkájuk során, hobbiként vagy egyszerűen hasznos tudásként alkalmazhatnak felnőtt korukban. A tervek között szerepel, hogy a varrodában óvodák és iskolák számára tartanak rendszeres foglalkozásokat, illetve új felnőttképzéseket indítanak sok környékbeli nőnek adva ezzel szakmát és lehetőséget a kezébe.

A fesztivál ingyenes és biztonságos vezeték nélküli internetét az ACE Telecom által nyújtott – 200 ezernél is több regisztrált felhasználóval rendelkező – WifiZone szolgáltatás biztosítja, megkönnyítve ezzel a kiállítók és a kilátogatók színpadműsorok közti tájékozódását, a barátokkal való kapcsolattartást, illetve az élmények megosztását a közösségi média felületeken. A rendszerbe a WifiZone SSID-hoz való kapcsolódás után gyorsan és egyszerűen, Facebook-fiókkal vagy email címmel regisztrálhatnak a felhasználók. Az egységes hálózatnak köszönhetően a már korábban regisztrált felhasználók okoseszköze a Borfesztivál területén is automatikusan csatlakozik majd a wifihez, akik pedig most, a Budai Várban lépnek be először a WifiZone-ba, a későbbiekben már élvezhetik az automatikus csatlakozás előnyeit.

A Borfesztivál hivatalos személyszállító partnere a 6×6 Taxi – Értéket szállítunk!

A rendezvény fő támogatója a SPAR Magyarország Kereskedelmi Kft. különleges akciókkal és játékokkal készül a Borfesztiválra. Azok a vásárlók, akik 2019. augusztus 22. és szeptember 4. között a SPAR, City SPAR vagy INTERSPAR áruházakban 10 000 forint felett vásárolnak, a kasszánál egy 50% kedvezményre jogosító kupont kapnak, melyet a Borfesztivál pénztáraiban válthatnak be napijegyre, így a fesztivál napijegy fél áron lesz elérhető a számukra. A rendezvény ideje alatt pedig érdemes többször visszatérni a SPAR standjához, hiszen minden negyedik pohár bor ingyenes lesz a látogatók számára, ahol a kivételes minőségű SPAR Válogatás borokat is megkóstolhatják. Pénteken és szombaton a SPAR standja mellett található pódium színpadon olyan neves borászok tartanak majd előadást az esti órákban, mint Dobosi Győző (Dobosi Pincészet), Barabás Barna (Zelna Borászat), Makai Gergő (Tokaj Hétszőlő Szőlőbirtok), Bock József (Bock Borászat), Juhász Ádám (Juhász Testvérek Pincészete), és Takler András (Takler Borbirtok). A SPAR saját húsüzeme, az idén 15 éves Regnum Húsüzem és Oktatóközpont a Hunyadi udvaron mutatja be kiváló minőségű termékeit, melyek különböző melegételek formájában öltenek majd testet. A Regnum Grillterasz jóvoltából megkóstolható lesz a magyaros sültkolbász tál, a BBQ mellfilé tál, a grillsajt tál és a magyaros karaj tál. A Borfesztivál és a hazai borkultúra erőteljes marketingtámogatásban is részesül a SPAR jóvoltából: 2019. szeptember 4. és 25. között lesznek érvényesek SPAR Borkatalógus kedvező ajánlatai, melyben VinAgora díjnyertes tételek, valamint SPAR Válogatás borok is dedikált oldalon kapnak helyet. A SPAR Facebook oldalán pedig játék várja a vásárlókat a 2019. augusztus 12-i héten, melynek keretében páros Borfesztivál belépőjegyek találnak gazdára a résztvevők között. Emellett a SPAR Borkatalógus égisze alatt 2019. szeptember 4. és 25. között Bormustra néven online játékot is indít a SPAR a vásárlók számára, melynek keretében egy-, illetve kétéjszakás, borkóstolóval egybekötött pincelátogatásokat nyerhetnek.

A Budapest Borfesztiválra a belépőjegyek 3900 forintért kaphatók a helyszínen, illetve elővételben a rendezvény (www.aborfesztival.hu) oldalán. A napi karszalag tartalmaz egy kristály kóstolópoharat és egy pohártartó szütyőt.