Ki nem állhatja a strandokat Ábel Anita

Holló Bettina

Ábel Anita nagy sikerű talkshowjában, a Nő Commentben hétről hétre négy ismert nővel és egy férfi vendéggel együtt boncolgat hétköznapi vagy éppen szokatlan, nőket érintő témákat. A legfrissebb epizódban Hadas Kriszta, Kiss Orsolya, Dobó Kata, Balázsovits Edit és Geszti Péter beszélgetett többek közt arról, hogy ki hogy viszonyul a strandoláshoz, ki mennyire szégyenlős fürdőruhában.



“Szerintem akinek gyereke van, az rákényszerül, hogy strandra menjen. Volt egy pont, amikor már Lucának nem volt elég a felfújhatós medence, és olyankor bizony menni kell. Bevallom én sosem szerettem, fiatal koromban és most sem, de egy idő után körbenézek és megnyugszom. Nem csak topmodellek heverésznek ugyanis, ha meg igen akkor idegességemben megeszek egy sülkolbászt vagy egy lángost” – kezdte viccesen Ábel Anita, akitől Hadas Kriszta vette át a szót.

“Én járok strandra, múlthéten is voltam a Velencei-tónál a kis családommal. Fél óráig tudom behúzni a hasam, és utána kétszemélyes gumimatraccal megyek be a vízbe. Mindig kell valami tárgy, például egy nagy strandlabda vagy egy gumicsónak, ami eltakar. A strandon engem mégis a tetkók tudnak leginkább meglepni, figyeltem múlthéten, és arra jutottam, hogy ha kétszáz-háromszáz év múlva mumifikálódnánk és kiásnának minket, akkor nem értenék, hogy mi volt ez a szekta, hogy mindenki összevissza varratta magát. Másik kedvencem, amikor mindenki meztelenül eszik az étteremben” – tette hozzá a tévés, akit az is nagyon fel tud dühíteni, ha csinos lányát, Sárit a férfiak megbámulják. Ezzel szemben Ábel Anitát az utcán félmeztelenül mászkáló férfiak bosszantják fel a leginkább.

“A legrosszabb, mikor a városban látsz meztelen embereket. Harminchat fokban egyes férfiak leveszik a pólójukat, és félmeztelenül járkálnak. Nem akarok ilyet látni a városban!” – szögezte le a műsorvezető.

A témában felszólalt Dobó Kata is, aki szerint az a legnagyobb gond, hogy az emberek előnytelenül öltözködnek.

“Nekem nincs bajom semmilyen testképpel, sok félék vagyunk, de szerintem nem mindenki találja meg az alakjának megfelelő fürdőruhát” – mondta a színésznő.

Végül a vendégek közül Balázsovits Edit kijelentése sokkolt mindenkit, ő ugyanis sokkal kevésbé feszeng meztelenül, mint bikiniben.

“Én fürdőruhában sokkal jobban szégyellem magam, mint meztelenül. Először is utálok fürdőruhát próbálni, mindig is utáltam, valahol mindig bevág, ha meg nincs, akkor nincs minek rosszul állnia” – nevettetett meg mindenkit Edit, aki a műsor végében Geszti Péterrel és Ábel Anitával egy produkciót is előadott.

A talkshow teljes adását vasárnap 17 és 22 órakor láthatják a nézők a Spektrum Home-on.