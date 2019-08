Kiderült! Ő lép fel a Szuperkoncerten!

Belföld

Hatalmas bulit szervez a Szerencsejáték Zrt. az idei évben a Skandináv lottó 20. évfordulója alkalmából. Az ingyenes Szuperkoncerten Bryan Adams is fellép.

Szeptember 28-án világsztárral ünnepli 20. születésnapját a Skandináv lottó. A Hősök terén megrendezésre kerülő ingyenes Szuperkoncerten Bryan Adams kifejezetten erre az estére készített, két órás exkluzív show-val lép fel. A kanadai zenész előzenekara a Wellhello lesz.

A rendezvény 18 órakor kezdődik. A tavalyi évhez hasonlóan a Szerencsejáték Zrt. – hagyományteremtő jelleggel – idén is megrendezi a Szuperkoncertet. Az esemény apropóját a társaság egyik legemblematikusabb játéka, a Skandináv lottó huszadik születésnapja adja.

A fellépők pedig önmagukért beszélnek. Előzenekarként a Wellhello lép fel, amely a hazai zenei világ egyik legnépszerűbb formációja: számos teltházas koncerttel és díjjal büszkélkedhetnek, a különböző videómegosztókon elérhető dalaik pedig több tízmilliós megtekintésnél járnak – áll a közleményben.

A Szuperkoncert világsztárját szintén nem kell bemutatni: Bryan Adams 1975 óta készít dalokat. Olyan világslágerek fűződnek a nevéhez, mint a „Summer of 69”, a „Straight from the Heart”, az „(Everything I Do) I Do It For You”, vagy a legfrissebb, Ed Sheerannel közösen írt „Shine A Light”. Zeneszerzőként több mint 100 millió eladott lemezzel, két Grammy-díjjal és öt Oscar-díj jelöléssel rendelkezik.

A kanadai énekes-zeneszerző amerikai turnéját megszakítva, két órás koncerttel érkezik Budapestre.

Az egyedi elemeket tartalmazó színpadkép és technika mellett kifejezetten erre az estére tervezett exkluzív látvány nyújt majd egyedülálló koncertélményt a magyar közönségnek.

Az ingyenes Szuperkoncert szeptember 28-án, szombaton 18 órakor a Wellhello koncertjével veszi kezdetét, ezt követően 20 órától szórakoztatja majd Bryan Adams a közönséget.

A társaság, összhangban társadalmi felelősségvállalási programjaival, ezen az eseményen is kiemelt figyelmet fordít a fogyatékossággal élő személyekre. Ennek jegyében kibővített mobillelátó várja az érdeklődőket. Az idei Szuperkoncert a tavalyi eseménnyel megegyező költségvetéssel valósul meg.

Minden további, a koncerthez kapcsolódó friss információról a www.szerencsejatek.hu weboldalon,

valamint a nemzeti lottótársaság közösségi oldalain tájékozódhatnak.