Korábban kampányeszközként használt autista kisfiút lakoltatna ki Karácsony

Karácsony Gergely már számtalanszor bizonyította alkalmatlanságát polgármesterként, a folyamatos zuglói botrányok sorából most egy egészen felháborító eset látott napvilágot. Az Origónak nyilatkozott egy ötéves, autista kisfiú édesanyja, a gyermekkel Karácsony korábban saját népszerűsítése érdekében közösen fotózkodott, most kilakoltatná a kiszolgáltatott családot.

Az Origo beszámolója szerint a Bács-Kiskun-Megyei Romák Összefogással Egymásért Egyesület elnevezésű Facebook-csoportban pár napja felbukkant egy meglehetősen furcsa poszt. Azt írták, hogy Zugló alkalmatlan polgármestere kilakoltatna egy ötéves autista kisfiút, akit korábban kampányeszközként használt. “Felháborító! Na és ahhoz mit szóltok hogy Zugló polgármestere Budapest főpolgármester jelöltje, Karácsony Gergely ígérete ellenére, miszerint Zuglóban egy gyermek sem kerülhet utcára”.. Mégis megteszi.. Méghozzá azzal az ötéves roma származású autista kisfiúval és a szüleivel, akivel együtt fotózkodott egy kampány során! Döbbenet nem igaz?! – fogalmaztak a felületen.

A portál telefonon kereste meg az oldal adminját. Orbán Gyula, az Országos Roma Önkormányzat korábbi képviselője a következőt mondta a felháborító esetről: “Nagyon felháborított az eset, ezért raktuk ki a Facebook-oldalunkra”. Egyúttal elárulta, egy másik csoportból, a “Tumenca – Veletek” elnevezésű oldalról vették át a hírt. A felületet Pap Anikó Anina kezeli, az ő segítségével jutott el az Origo Váradi Marikához, a kisfiú édesanyja megerősítette, minden úgy történt, ahogy az a bejegyzésben szerepelt.

“Élettársi kapcsolatban élek, a gyermekem édesapja agyvérzést kapott korábban. Engem leszázalékoltak, sok bajom volt az epilepsziától kezdve a pánikrohamig. Jelenleg rokkantnyugdíjas vagyok, a gyermekem autista, dührohamai vannak. Ezért kaptunk egy kis szükséglakást a zuglói önkormányzattól” – fogalmazott a nehéz sorsú asszony. Szavaiból kiderült, hogy első körben egy évre kapták meg a padlástérből kialakított, télen mindössze 12-15 fok hőmérsékletű lakást. Csakhogy 2018 októberében lejárt az egyéves időszak, így a hosszabbítás reményében és beteg gyermeke érdekében bement az önkormányzatba, ahol féléves “haladékot” kapott. Elmondása szerint Karácsony Gergely személyesen fogadta, és nyugtatgatta a továbbiakra nézve. “Gergő azt mondta, hogy semmi gond, mire letelik a félév, lehet, hogy várni kell egy picit, de biztos, hogy lesz lakás, nyugodjak meg” – mondta az édesanya az Origónak. Idén áprilisban jött az újabb határidő, és a kétségbeesett asszony újabb kört futott a városházán.

Ekkor már nem is Karácsony Gergely fogadott, hanem az alpolgármestere, Szabó Rebeka. Belenevetett a szemembe, hogy keressünk albérletet – panaszolta Váradiné, kifogásolva, hogy az ápolási támogatást nem azért kapja, hogy albérletre menjen, hanem ebből kell finanszíroznia beteg gyermekének a lovagló, és úszó óráit, valamint azt, hogy beszédterápiára járhasson. “Le van tapadva a szája a kisfiamnak, kétéves korában elhagyta a beszédet” – mondta elcsukló hangon. “Maradunk ebben a lakásban. Most menjek utcára a beteg gyermekemmel?!” – háborodott fel. Ezután ismét szóba hozta Szabó Rebekával való találkozóját, elmondása szerint Karácsony alpolgármestere azt mondta neki, hogy őszig nem fogják piszkálni őket, de utána perre viszik az ügyet. “Most már tudom, miért nem piszkálnak minket: jönnek a választások, ősztől pedig kőkeményen be fognak minket perelni” – mondta az Origónak az autista gyermekét nevelő asszony, hozzátéve, hogy a család bevételeiből nem tudnak egy albérletet kifizetni.

Váradi Józsefné, Marika a lap kérdésére megerősítette, hogy a Facebookon megosztott kampányfotón Karácsony mellett valóban az ő kisfia látható. Jól mutatja kétségbeesését, hogy négy napja a politikus Facebook-oldalán is kommentelt az egyik poszt alatt, de választ a cikk megjelenéséig nem kapott.

