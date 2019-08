Látványos magyar siker az Orbán-Merkel csúcson

Belföld

“Sok oka vannak ennek, a reálgazdaságtól az alternatívanélküliségig, de azért azon is érdemes elgondolkodni, hogy – egy példát mondva csak – a Jobbik reflexió nélküli általános és a szélbal helyenkénti bevétele a közös munkába mekkora hitelvesztést okozott az ellenzéki demokratikus pártoknak. Néha nemcsak kritika kell, segíthet a tükörbe nézés is” – írta csalódottan Somogyi Zoltán, akiről a Pesti Srácok megjegyzi, hogy a Gyurcsány-kormány Nemzetbiztonsági Hivatala kapcsolatba lépett az akkor általa vezetett Political Capitallal.

Nem ő volt az egyetlen, aki fanyalgó megjegyzéseket tett a magyar ellenzéki oldalról. A Jobbik antiszemita EP-képviselője, Gyöngyösi Márton is azon kesergett Facebook-oldalán, hogy Merkel milyen elismerően szólt Magyarországról és az uniós pénzek felhasználásáról.

Merkel: Magyarország jól használja fel a kohéziós pénzeket

A hétfői csúcstalálkozón a magyar miniszterelnök és a német kancellár sok mindenben egyetértett. Mindketten kiemelték, hogy a migránsválságot helyben kell megoldani, a segítséget kell odavinni, ahol gondok vannak, nem a migránsokat Európába hozni.

Ismét elhangzott, hogy az európai migrációs politikában új kezdetre van szükség. Angela Merkel arról is beszélt, hogy határozottan fel kell fellépni az embercsempészek ellen, és védeni kell az uniós külső határokat.

A német kancellár és a magyar miniszterelnök hétfői találkozóján mindkét vezető kiemelten beszélt arról, hogy 55 milliárd eurós kereskedelmi kapcsolat van a két ország között.

A kohéziós alapok esetében jól fekteti be a pénzt Magyarország, mivel az ország fejlődik – mondta többek között a német kancellár. Közölte, hogy a kutatás-fejlesztés területén van lehetőség további együttműködésre. Angela Merkel kérdésre válaszolva közölte, hogy Németország minden uniós tagországgal szeretne jó kapcsolatot ápolni. A következő költségvetési periódusban vannak közös uniós érdekek, és erre is figyelni kell. A kancellár elmondta, hogy az az érdeke Németországnak, hogy fejlődjön Magyarország, és minden érdeket figyelembe vesz. Magyarország is figyelembe veszi a német érdekeket.

Die Welt: Barátságos hangnem, több tisztelet a kelet-európai országok felé

A barátságos hangnemet emeli ki elemzésében a Die Welt is. A liberális német lap úgy értékeli, Angela Merkel elfogadta az Európai Bizottság új elnökének, Ursula von der Leyennek az álláspontját, aki korábban azt mondta: több tisztelettel kell viszonyulni a kelet-európai országok felé.

A Die Welt idézi is Merkel ezzel kapcsolatos mondatát, mely szerint egyetért Ursula von der Leyennel, hogy jobb kapcsolatokra van szükség Európában. A Die Welt tudósítója forrására hivatkozva azt írja: Ursula von der Leyen Orbán Viktort legelsősorban megbízhatónak tartja.

A német lap emlékeztet arra is, hogy a visegrádi országok milyen jelentős szerepet játszottak abban, hogy a német védelmi miniszter lett az Európai Bizottság elnöke. Mint megírtuk, a Fidesz EP-képviselőinek szavazata nélkül meg sem választották volna.

Ursula von der Leyen új kezdetet szorgalmaz a migránspolitikában, és a hétfői csúcstalálkozó azt mutatta: ez a német hivatalos álláspont is.

