Legyen ön is jó gazdi!

Holló Bettina ,

A hontalan állatok világnapját 1992 óta tartják, augusztus 16-án. A kezdeményezés az Egyesült Államokból indult, célja az állatok segítése és a közvélemény figyelmének felhívása. Ennek alkalmából ellátogattunk a Rex Állatszigethez, mely száz kutyusnak és ötven cicának ad otthont. Utánajártunk az örökbefogadás feltételeinek, az állattartás költségeinek, és azt is megtudtuk, hogy milyen a jó gazdi.

Az ország többi menhelyéhez hasonlóan a Rex Állatszigeten is folyamatos teltház van. Tizenöt állandó munkatárs és háromszáz önkéntes viseli gondját a mostoha sorsú állatoknak, akik reményeik szerint mihamarabb szerető otthonra találnak.

– A kóbor állatokat legtöbbször a közterületekről szedik össze, de bizony gyakran előfordul az is, hogy a gazdi maga hozza be, mert megváltozott az élethelyzete, és a jövőben nem tud a háziállatáról gondoskodni. Ilyenkor jobb szeretjük, ha a beadási szándékát előre jelzi, hisz úgy mi is jobban tudunk tervezni. Az otthonteremtés mellett azonban a prevenció is nagyon fontos, hisz hosszútávon a megoldást az jelentené, ha nem lenne ennyi kóbor állat. Ezt úgy lehet elérni, ha a jövő nemzedékének megtanítjuk, hogy hogyan viselje gondját kedvencének anélkül, hogy az komoly terhet jelentsen. Egész nyáron zajlanak nálunk az állatvédelmi táborok, de működtetünk kutyaiskolát és minifarmot is, ahol a gyerekek közelebbről ismerhetik meg az állatvilágot – árulta el a Lokálnak dr. Koleszár István, a Rex Kutyaotthon Alapítvány igazgatója, aki szerint minden ember alapvető állatszeretettel születik, ami élete során vagy tovább fokozódik, vagy egy esetleges trauma esetében sajnos elmúlik.

Fogadja örökbe az ideális társat

Úgy, ahogy az embereknél, az állatoknál sem működik feltétlenül a szerelem első látásra. Vagyis, ha egy leendő gazdi ellátogat a menhelyre, és megtetszik neki egy kutya, egyáltalán nem biztos, hogy ő az ideális számára. Kisgyerekeseknek kimondottan emberbarát, idősebbeknek pedig kevesebb mozgást igénylő kutyát szoktak ajánlani. De mielőtt rögtön hazaszaladunk a kiszemelt egyeddel, látogassunk el több alkalommal is a telepre, hogy megnézzük, hogyan reagál egymásra az állat és az ember. Emellett az örökbefogadáshoz nagykorúnak kell lenni, szerződést kell kötni, és ha van rá mód, egy jelképes összeggel támogathatjuk a menhely jövőbeni működését. Kutyák esetében 19 ezer, cicák esetében pedig 10 ezer forintot szoktak elkérni, ami valóban jelképes, hisz mint megtudtuk, egy állat havi tartási költsége táppal, gyógyszerekkel, oltásokkal és minden egyébbel együtt körülbelül 10 ezer forint.

A jó gazdi…

– ismeri a házi kedvence igényeit,

– biztosítja számára a megfelelő körülményeket,

– egy életre vállal felelősséget,

– és nem utolsó sorban szereti.

Programajánló

A hontalan állatok világnapján, vagyis ma a rexesek több budapesti kávézóba is ellátogatnak, ahol a vendégek betekintést nyerhetnek az alapítvány működésébe, hasznos tippeket kaphatnak az állattartáshoz, és néhány örökbe fogadható kutyussal és cicával is találkozhatnak.